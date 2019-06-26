مصر.. مقتل 7 شرطيين بينهم ضابط إثر هجوم بالعريش

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - القاهرة - قتل 7 شرطيين بمصر بينهم ضابط إثر هجوم على منطقة تمركزات أمنية بالعريش شمال شرقي البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية نقلته بوابة صحيفة الأهرام (حكومية)، في ثالث هجوم بارز يستهدف العريش هذا الشهر، والذي لم يعلن أحد مسؤوليته عنه حتى الساعة 8:22 ت.غ.
وأوضح البيان أن "مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء وتصدت لها القوات".
وأسفرت المواجهات عن "استشهاد ضابط و"6" مجندين، ومصرع "4" من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله".
وكشف البيان أنه جار مطاردة عناصر "إرهابية"، دون الكشف عن تفاصيل.
والسبت، قتل 4 عمال مدنيين، في هجوم إرهابي شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وذلك حسب وسائل إعلام عربية عدة، دون تأكيد من القاهرة باستثناء نقل الوكالة المصرية الرسمية بيان إدانة للبحرين يشير إلى الحادث، دون تفاصيل.
وفي 5 يونيو/ حزيران، أعلنت الداخلية المصرية، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني بالعريش في سيناء شمال شرقي مصر، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم آنذاك.
وردت الداخلية بمهاجمة مقار قالت إنها تابعة لعناصر متورطة في الهجوم، أسفرت عن مقتل 31 شخصا خلال 4 أيام عقب الحادث.
ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، لكنه خفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية نقلته بوابة صحيفة الأهرام (حكومية)، في ثالث هجوم بارز يستهدف العريش هذا الشهر، والذي لم يعلن أحد مسؤوليته عنه حتى الساعة 8:22 ت.غ.
وأوضح البيان أن "مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش بشمال سيناء وتصدت لها القوات".
وأسفرت المواجهات عن "استشهاد ضابط و"6" مجندين، ومصرع "4" من العناصر الإرهابية انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله".
وكشف البيان أنه جار مطاردة عناصر "إرهابية"، دون الكشف عن تفاصيل.
والسبت، قتل 4 عمال مدنيين، في هجوم إرهابي شنه مسلحون قرب مطار العريش، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وذلك حسب وسائل إعلام عربية عدة، دون تأكيد من القاهرة باستثناء نقل الوكالة المصرية الرسمية بيان إدانة للبحرين يشير إلى الحادث، دون تفاصيل.
وفي 5 يونيو/ حزيران، أعلنت الداخلية المصرية، مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، إثر هجوم على حاجز أمني بالعريش في سيناء شمال شرقي مصر، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم آنذاك.
وردت الداخلية بمهاجمة مقار قالت إنها تابعة لعناصر متورطة في الهجوم، أسفرت عن مقتل 31 شخصا خلال 4 أيام عقب الحادث.
ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة، لكنه خفتت وتيرة العمليات التي تستهدف الجيش والشرطة في سيناء، لاسيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/ شباط 2018، بمختلف أنحاء البلاد لاسيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.
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