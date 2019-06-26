آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

Mercredi 26 Juin 2019



الأناضول

- أعلن السعودي تركي آل الشيخ، الثلاثاء، استقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.ووفقًا لتدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال آل الشيخ " بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".وكان آل الشيخ، قد أعلن نيته عن استقالته من منصبه منذ شهور، ثم تراجع بعد ضغوط من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، ليحسم الأمر بقراره الأخير اليوم.يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي هو الفريق الفائز بالنسخة الأخيرة للبطولة العربية بعد فوزه على الهلال السعودي في النهائي بهدفين لهدف.