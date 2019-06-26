آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - أعلن السعودي تركي آل الشيخ، الثلاثاء، استقالته من منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم.
ووفقًا لتدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال آل الشيخ " بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".
وكان آل الشيخ، قد أعلن نيته عن استقالته من منصبه منذ شهور، ثم تراجع بعد ضغوط من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، ليحسم الأمر بقراره الأخير اليوم.
يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي هو الفريق الفائز بالنسخة الأخيرة للبطولة العربية بعد فوزه على الهلال السعودي في النهائي بهدفين لهدف.
ووفقًا لتدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قال آل الشيخ " بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".
وكان آل الشيخ، قد أعلن نيته عن استقالته من منصبه منذ شهور، ثم تراجع بعد ضغوط من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، ليحسم الأمر بقراره الأخير اليوم.
يذكر أن فريق النجم الساحلي التونسي هو الفريق الفائز بالنسخة الأخيرة للبطولة العربية بعد فوزه على الهلال السعودي في النهائي بهدفين لهدف.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:05 ضباب كثيف محليا ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء
- Hier 23:01 قرارات لدعم القطاع الثقافي في ولاية الكاف
- Hier 22:44 السعودية تعلن إسقاط ''طائرة مسيرة حوثية''
- Hier 21:38 الطبوبي يضع يده على الجرح..
- Hier 21:22 لأول مرة منذ أشهر: الأورو تحت حاجز 3.3 دينار
- Hier 18:38 كلهم ابتلعوا حربوشة الغنوشي..
- Hier 16:49 Nabil Karoui à la tête d’un nouveau parti
- Hier 16:48 مدنين: ثلاثة قتلى في حادث مرور
- Hier 14:49 الى محسن مرزوق: حزب الشعب الجمهوري لا يشبهكم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:01
|03:05
|
25°
|33°
|% 78
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-23
|34°-25
|35°-25
|36°-24
|36°-25
Follow @babnet_Tunisie
(136 217) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 878) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 352) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 832) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 628) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 65 413) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 554) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 958) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 748) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 683) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 266) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 351) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 946) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 880) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 259) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 091) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 355) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 719) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 567) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 594) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: منير بعطور يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية