أمم إفريقيا مصر - 2019.. تنزانيا تصطدم بكينيا في لقاء الجريحين

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - يصطدم المنتخب التنزاني، غدًا الخميس، بنظيره الكيني في لقاء الجريحين بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر.
وتلقى المنتخب التنزاني هزيمة في الجولة الأولى من السنغال بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، خسرت كينيا أمام الجزائر.
ولن يكون أمام أي من الفريقين سوى تحقيق الانتصار في لقاء الغد؛ لاستعادة التوازن، وإنعاش الآمال مجددًا فيما يتعلق بالمنافسة على انتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي القاري.
وحذر النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لتنزانيا لاعبيه من التهاون بالمنافس أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال، وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.
ويعول المنتخب التنزاني على العديد من الأوراق الهجومية الرابحة أمثال توماس أوليموانجو، وسايمون مسوفا، ورشيد مانداوا.
على الجانب الآخر، رفض سيباستيان مينيي المدير الفني لكينيا فكرة الاستسلام، وطالب لاعبيه بضرورة دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق أول انتصار لهم في المشاركة الأولى لهم بالبطولة القارية.
ويعتمد الجهاز الفني لكينيا على أكثر من ورقة رابحة متمثلة في جمعه مسعود شوكا، وجون افيري، وغيرهم من اللاعبين المتميزين.
وستكون مباراة الغد هي رقم 30 في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين، حيث حقق المنتخب التنزاني الفوز في ثمان لقاءات، بينما فازت كينيا في 12 لقاء، وخيم التعادل في تسع مواجهات.
وسجل لاعبو كينيا 33 هدفًا في الشباك التنزانية، بينما أحرز لاعبو تنزانيا 29 هدفًا في المرمى الكيني.
وتلقى المنتخب التنزاني هزيمة في الجولة الأولى من السنغال بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، خسرت كينيا أمام الجزائر.
ولن يكون أمام أي من الفريقين سوى تحقيق الانتصار في لقاء الغد؛ لاستعادة التوازن، وإنعاش الآمال مجددًا فيما يتعلق بالمنافسة على انتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي القاري.
وحذر النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لتنزانيا لاعبيه من التهاون بالمنافس أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال، وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.
ويعول المنتخب التنزاني على العديد من الأوراق الهجومية الرابحة أمثال توماس أوليموانجو، وسايمون مسوفا، ورشيد مانداوا.
على الجانب الآخر، رفض سيباستيان مينيي المدير الفني لكينيا فكرة الاستسلام، وطالب لاعبيه بضرورة دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق أول انتصار لهم في المشاركة الأولى لهم بالبطولة القارية.
ويعتمد الجهاز الفني لكينيا على أكثر من ورقة رابحة متمثلة في جمعه مسعود شوكا، وجون افيري، وغيرهم من اللاعبين المتميزين.
وستكون مباراة الغد هي رقم 30 في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين، حيث حقق المنتخب التنزاني الفوز في ثمان لقاءات، بينما فازت كينيا في 12 لقاء، وخيم التعادل في تسع مواجهات.
وسجل لاعبو كينيا 33 هدفًا في الشباك التنزانية، بينما أحرز لاعبو تنزانيا 29 هدفًا في المرمى الكيني.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:05 ضباب كثيف محليا ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء
- Hier 23:01 قرارات لدعم القطاع الثقافي في ولاية الكاف
- Hier 22:44 السعودية تعلن إسقاط ''طائرة مسيرة حوثية''
- Hier 21:38 الطبوبي يضع يده على الجرح..
- Hier 21:22 لأول مرة منذ أشهر: الأورو تحت حاجز 3.3 دينار
- Hier 18:38 كلهم ابتلعوا حربوشة الغنوشي..
- Hier 16:49 Nabil Karoui à la tête d’un nouveau parti
- Hier 16:48 مدنين: ثلاثة قتلى في حادث مرور
- Hier 14:49 الى محسن مرزوق: حزب الشعب الجمهوري لا يشبهكم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:01
|03:05
|
30°
|33°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-23
|34°-25
|35°-25
|36°-24
|36°-25
Follow @babnet_Tunisie
(136 253) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 963) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 359) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 835) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 628) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 65 586) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 571) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 972) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 751) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 691) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 268) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 352) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 962) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 924) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 288) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 102) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 388) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 758) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 36 580) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 35 575) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
Par:raisonnable (Tunisia )
Sur:كوشنر: أعددنا أكبر خطة اقتصادية للفلسطينيين والشرق الأوسط