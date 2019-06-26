Radio Babnet Tunisie On Air: Azifat - Layali Ichbilia  

أمم إفريقيا مصر - 2019.. تنزانيا تصطدم بكينيا في لقاء الجريحين

Mercredi 26 Juin 2019

Mercredi 26 Juin 2019
الأناضول - يصطدم المنتخب التنزاني، غدًا الخميس، بنظيره الكيني في لقاء الجريحين بالجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا بمصر.

وتلقى المنتخب التنزاني هزيمة في الجولة الأولى من السنغال بثنائية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها، خسرت كينيا أمام الجزائر.


ولن يكون أمام أي من الفريقين سوى تحقيق الانتصار في لقاء الغد؛ لاستعادة التوازن، وإنعاش الآمال مجددًا فيما يتعلق بالمنافسة على انتزاع بطاقة العبور إلى ثمن النهائي القاري.

وحذر النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لتنزانيا لاعبيه من التهاون بالمنافس أو التقليل من شأنه بأي شكل من الأشكال، وخوض المباراة بمنتهى الجدية منذ البداية على أمل تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس.

ويعول المنتخب التنزاني على العديد من الأوراق الهجومية الرابحة أمثال توماس أوليموانجو، وسايمون مسوفا، ورشيد مانداوا.

على الجانب الآخر، رفض سيباستيان مينيي المدير الفني لكينيا فكرة الاستسلام، وطالب لاعبيه بضرورة دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق أول انتصار لهم في المشاركة الأولى لهم بالبطولة القارية.

ويعتمد الجهاز الفني لكينيا على أكثر من ورقة رابحة متمثلة في جمعه مسعود شوكا، وجون افيري، وغيرهم من اللاعبين المتميزين.

وستكون مباراة الغد هي رقم 30 في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين، حيث حقق المنتخب التنزاني الفوز في ثمان لقاءات، بينما فازت كينيا في 12 لقاء، وخيم التعادل في تسع مواجهات.

وسجل لاعبو كينيا 33 هدفًا في الشباك التنزانية، بينما أحرز لاعبو تنزانيا 29 هدفًا في المرمى الكيني.

  
  
     
  
festival-12aad72f0daa6471084dc8bddcdfd7f0-2019-06-26 10:31:55






0 de 0 commentaires pour l'article 184636



Special can 201
    15:30: Nigeria - Guinée
    18:00 : Ouganda - Zimbabwe
    21:00: Egypte - RD Congo
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 3 1 1 0 0 2
Benin 1 1 0 1 0 0
Ghana 1 1 0 1 0 0
Guinee-Bissau 0 1 0 0 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأربعاء 26 جوان 2019 | 22 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:14 12:29 05:01 03:05
30°
 33° % 40 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
33°-2334°-2535°-2536°-2436°-25
  • Avoirs en devises
    13126,4

  • (25 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,29764 DT        1$ =2,87833 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 juin)   407,7 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561544194|184636 380|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires