الطبوبي يضع يده على الجرح..

Mardi 25 Juin 2019
نصرالدين السويلمي
في آخر تصريحاته قال الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن "هناك ارتباك مشبوه في إدارة الشأن العام في تونس اليوم وتجاذبات عقيمة بعيدة كلّ البعد عن استحقاقات الشعب والطبقة الشغيلة التي إرتهنتها الصراعات المفتعلة من أجل السلطة"، عبارات صادقة تشرح بشكل مجمل وذكي الوضع الذي تمر به البلاد، فهل نشهد بعد هذا التصريح تغييرات شاملة في سياسة الاتحاد، لينصرف الى تصريف الشأن النقابي ويبتعد عن ارباك المشهد خاصة من خلال حماية البقر الحلوب أو المؤسسات العمومية المنهكة التي تعاني تخمة يد عاملة لا تعمل، مهمتها الوحيدة الرباط في انتظار توصيات ساحة محمد علي، هل ينصرف الاتحاد الى مهامه ليساعد الطبقة السياسية في التوجه نحو استحقاقات الشعب ويساعد عجلة الإنتاج في الدوران ويساعد الاستثمار في الاستقرار، هل يتوقف عن رهن الطبقة الشغيلة واستهلاكها في صراعات "نقابوعربيدية" كقطع إنتاج الفوسفاط وإغلاق المستشفيات العمومية في وجه الحطام الشعبي الذي أنهكه المرض وأجهز عليه الفقر، هل يترك الإصلاح يأخذ طريقه نحو الخطوط الجوية التونسية ويوقف طاعون الصعلكة في المؤسسات العمومية، هل تتوقف الأيديولوجيا الخانسة داخل الاتحاد عن استغلال منابر عاشور للوصول الى السلطة في استنساخ مهين لسلوك القروي مع الإعلام وعيش تونس مع المال؟
بشرى كبيرة اذا كان معنى التصريح هو ذاك الذي اردنا ان نفهمه، واستحلبنا الأمل الشحيح لإقناع أنفسنا بأن فهمنا توافق مع ما يقصده الطبوبي، و نكسة اخرى وخيبة كبرى اذا كان الطبوبي يعني غير ذلك، وهو بصدد تحميل الأحزاب والشعب والمؤسسات والإنس والجن مسؤولية ما يقع في البلاد ولا يحملها إلى مكتبه التنفيذي الذي يعيد اليوم تقسيم مهام البطحاء بعد غضبة الوطد، واعلانه انه الاجدر بدعم الإتحاد من غيره "حمة" او غيره عبيد "البريكي" او غيريه المتردد "حسين العباسي".
مازلنا نؤكد أن عملية خطيرة تدور اليوم داخل الاتحاد، وان تقسيم الادوار وتنازع النفوذ وصل الى درجة خطيرة، وان عملية فرز مريعة تقوم عليها هذه العناصر وتلك! مازلنا نلح كما دوما، دعوا الاتحاد لكل تونس لكل الشعب التونسي، دعوه كما تركه حشاد ولا تتركوه كما تركه جراد.. ففرحات هو فرحة الاتحاد وشامتها، أما جراد فهو الطائر والمرادي الذي أتى على الأخضر واليابس.
في آخر تصريحاته قال الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن "هناك ارتباك مشبوه في إدارة الشأن العام في تونس اليوم وتجاذبات عقيمة بعيدة كلّ البعد عن استحقاقات الشعب والطبقة الشغيلة التي إرتهنتها الصراعات المفتعلة من أجل السلطة"، عبارات صادقة تشرح بشكل مجمل وذكي الوضع الذي تمر به البلاد، فهل نشهد بعد هذا التصريح تغييرات شاملة في سياسة الاتحاد، لينصرف الى تصريف الشأن النقابي ويبتعد عن ارباك المشهد خاصة من خلال حماية البقر الحلوب أو المؤسسات العمومية المنهكة التي تعاني تخمة يد عاملة لا تعمل، مهمتها الوحيدة الرباط في انتظار توصيات ساحة محمد علي، هل ينصرف الاتحاد الى مهامه ليساعد الطبقة السياسية في التوجه نحو استحقاقات الشعب ويساعد عجلة الإنتاج في الدوران ويساعد الاستثمار في الاستقرار، هل يتوقف عن رهن الطبقة الشغيلة واستهلاكها في صراعات "نقابوعربيدية" كقطع إنتاج الفوسفاط وإغلاق المستشفيات العمومية في وجه الحطام الشعبي الذي أنهكه المرض وأجهز عليه الفقر، هل يترك الإصلاح يأخذ طريقه نحو الخطوط الجوية التونسية ويوقف طاعون الصعلكة في المؤسسات العمومية، هل تتوقف الأيديولوجيا الخانسة داخل الاتحاد عن استغلال منابر عاشور للوصول الى السلطة في استنساخ مهين لسلوك القروي مع الإعلام وعيش تونس مع المال؟
بشرى كبيرة اذا كان معنى التصريح هو ذاك الذي اردنا ان نفهمه، واستحلبنا الأمل الشحيح لإقناع أنفسنا بأن فهمنا توافق مع ما يقصده الطبوبي، و نكسة اخرى وخيبة كبرى اذا كان الطبوبي يعني غير ذلك، وهو بصدد تحميل الأحزاب والشعب والمؤسسات والإنس والجن مسؤولية ما يقع في البلاد ولا يحملها إلى مكتبه التنفيذي الذي يعيد اليوم تقسيم مهام البطحاء بعد غضبة الوطد، واعلانه انه الاجدر بدعم الإتحاد من غيره "حمة" او غيره عبيد "البريكي" او غيريه المتردد "حسين العباسي".
مازلنا نؤكد أن عملية خطيرة تدور اليوم داخل الاتحاد، وان تقسيم الادوار وتنازع النفوذ وصل الى درجة خطيرة، وان عملية فرز مريعة تقوم عليها هذه العناصر وتلك! مازلنا نلح كما دوما، دعوا الاتحاد لكل تونس لكل الشعب التونسي، دعوه كما تركه حشاد ولا تتركوه كما تركه جراد.. ففرحات هو فرحة الاتحاد وشامتها، أما جراد فهو الطائر والمرادي الذي أتى على الأخضر واليابس.
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