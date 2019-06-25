كان مصر 2019: قيراط و هميلة لمباراة مدغشقر و بورندي

Mardi 25 Juin 2019



باب نات

- أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين التونسي هيثم قيراط حكما لمباراة مدغشقر و بورندي التي تدور يوم 27 جوان 2019 و ذلك لحساب المجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات.و يساعد قيراط في هذه المقابلة كل من التونسي أنور هميلة كحكم مساعد أول و الليبي عطية مساعد كحكم مساعد ثاني .