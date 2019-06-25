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كان مصر 2019: قيراط و هميلة لمباراة مدغشقر و بورندي

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
باب نات - أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين التونسي هيثم قيراط حكما لمباراة مدغشقر و بورندي التي تدور يوم 27 جوان 2019 و ذلك لحساب المجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات.
و يساعد قيراط في هذه المقابلة كل من التونسي أنور هميلة كحكم مساعد أول و الليبي عطية مساعد كحكم مساعد ثاني .


  
  
     
  
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Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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