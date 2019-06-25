مدينة الثقافة: حفل موسيقي لأكاديمية الأركستر السمفوني التونسي

Mardi 25 Juin 2019



وات

- ينظّم قطب الموسيقى والأوبرا بمدينة الثقافة بتونس حفلا موسيقيا لأكاديمية الأركستر السمفوني التونسي بقيادة فادي بن عثمان، وذلك يوم الاثنين 1 جويلية 2019 في الثامنة ليلا بمسرح المبدعين الشبان.وتقدم الأكاديمية في هذا العرض عدّة مقطوعات عالمية منها: " سرينادة" و"سير العسكر" لفرانز بيتر شوبار بمشاركة الصوليست "غيث سعد" و"عبد المالك الوريبي"، "فالس رقم2" لديمتري شوستاكوفيتش وغيرها.وأكاديمية الأركستر السمفوني التونسي بإدارة فادي بن عثمان، تهتم بتكوين الموسيقيين للعمل الجماعي وإعدادهم للاحتراف، ويعتمد هذا التكوين على التمارين الأسبوعية وكذلك على الدورات التكوينية المكثفة في تونس وخارجها.و يقوم فريق من المؤطرين والموسيقيين التونسيين والأجانب بتأطير الموسيقيين الشبان وتطوير قدراتهم الفنية والتقنية.يذكر أن هذا العرض هو اختتام للموسم الفني للأكاديمية الذي كان قد انطلق في غرة أكتوبر 2018 وتخللته عروض على مدار السنة.ث/مر