مباراة تونس وانغولا في الصحافة المصرية : بداية صعبة لنسور قرطاج

Mardi 25 Juin 2019



وات

- احتلت مباراة الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة بين المنتخب التونسي ونظيره الانغولي (1/1) ضمن نهائيات كاس امم افريقيا 2019 التي دارت مساء امس الاثنين بملعب السويس اهمية بالغة في الصحف المصرية لاسيما المسائية وتحت عناوين " تونس تبدا النزيف .. " و بداية صعبة لنسور قرطاج " .. خطت عدد من الصحف اعمدتها المتعلقة بالمباراة .وتحت عنوان "تونس تبدا النزيف" عادت صحيفة الاهرام المسائي على المباراة مؤكدة ان المنتخب الانغولي نجح في تحقيق التعادل بعد سيطرة كلية على مجريات اللقاء مبرزة ان المنتخب التونسي وبعد هدف التقدم بفضل يوسف المساكني من ضربة جزاء في دق 34 تراجع الى الخلف وترك المجال فسيحا لانغولا حتى تتحكم في مجريات اللقاء وهو ما مكنها من تعديل الكفة في دق 73 بفضل كامبوس.وتابعت صحيفة الاهرام المسائي تفاعلها مع المباراة واصفة تصريحات المدرب الان جيراس ب "احزان فرنسية" ناقلة حديثه في المؤتمر الصحفي عقب المباراة والذي اكد فيه ان النتيجة تعكس الاداء السىء الذي قدمه المنتخب التونسي مشددا على ضرورة تعديل الاخطاء سريعا قبل مباراتي مالي وموريتانيا.واشارت ذات الصحيفة في ركن "المساكني يدخل التاريخ" الى ان اللاعب يوسف المساكني دخل امس التاريخ ليصبح اول لاعب تونسي يسجل في 4 نسخ من نهائيات كاس امم افريقيا وهي 2012 و2013 و2017 و2019.كما نقلت الصحيفة المصرية تصريحات مدرب انغولا فاسيليفتش اثر اللقاء واللاعب "جيرالدو" الذي قال "ان منتخب انغولا حقق بداية نموذجية".ومن جهتها تطرقت جريدة "المساء" لمباراة تونس وانغولا تحت عنوان بارز "بداية صعبة لنسور قرطاج" وعنوان فرعي جاء فيه " المنتخب التونسي يتعادل مع انغولا بهدف لكل منهما .. وسط اداء متواضع " حيث اكدت الصحيفة ان لاعبي المنتخب التونسي اعترفوا بانفسهم ان اداءهم كان غريبا وكانوا خارج الخدمة في اوقات كثيرة من المباراة .وتطرقت "المساء" ايضا الى الاستقبال الحار الذي حظي به اللاعب التونسي الفرجاني ساسي متوسط ميدان فريق الزمالك المصري من قبل جماهير ملعب السويس حال دخوله الميدان سواء قبل المباراة او اثناء تشريكه خلال الشوط الثاني للقاء.ونقلت الصحيفة تصريحات ما بعد المباراة من ذلك الان جيراس الذي اكد ان النتيجة لم تكن مرضية ناقلة على لسانه انه سيبحث مع اللاعبين عن سبب سوء الاداء لعلاج الاخطاء مشددا على الاهمية المضاعفة التي اضحت تحتلها مباراة مالي يوم الجمعة القادم.وحظيت المباراة الثانية لحساب ذات المجموعة الخامسة بين مالي و موريتانيا باهتمام الصحيفتين بعناوين مختلفة وطريفة من ذلك " فرقة مغاسوبا تهزم موريتانيا بالاربعة وتتصدر المجموعة" و " مالي تكتسح موريتانيا بالاربعة وتتصدر قمة المجموعة" ووصفت جريدة "الاهرام المسائي" الانتصار العريض بعنوان طريف ... " وانا مالي " !! .