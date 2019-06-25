بطولة افريقيا للمبازرة بباماكو - ميدالية ذهبية للتونسية سارة بسباس

Mardi 25 Juin 2019



وات

- فازت المبارزة التونسية سارة بسباس مساء امس بالميدالية الذهبية في مسابقة سلاح السيف ( ايبي )ضمن بطولة افريقيا للمبارزة التي تقام في العاصمة المالية باماكو من 24 الى 28 جوان الجاري حسب ما افادت به زائدة الدغري رئيسة الجامعة التونسية للمبارزة.وتحصل كل من ايوب الفرجاني وايوب الصمندي على الميدالية البرنزية حيث انهزم الصمندي في نصف النهائي امام المصري حمزة محمد فيما خسر ايوب فرجاني نزاله في نصف النهائي امام المصري ابو القاسم علاء الدين.