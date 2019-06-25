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مصر 2019 - المساكني يصبح اول لاعب تونسي يسجل في اربع نسخ للمسابقة القارية

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
وات - في انجاز غير مسبوق لكرة القدم التونسية بات قائد المنتخب الوطني يوسف المساكني أول لاعب يسجل في اربع دورات لمسابقة كاس أمم أفريقيا .
وتحقق ذلك يوم امس على اثر تسجيل المساكني هدف المنتخب الوطني امام أنغولا (د34 من ضربة جزاء) في أولى مباريات الفريق في كأس أفريقيا للامم "مصر 2019" التي انتهت بالتعادل (1-1) .

وسبق للمساكني أن سجل مع المنتخب التونسي في دورات البطولة الأفريقية سنوات 2012 و 2013 و 2017.


ويشار الى ان المنتخب التونسي كان اكتفى بالتعادل امام انغولا 1-1 في المباراة التي اقيمت مساء امس الاثنين على ملعب السويس لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم المقامة حاليا بمصر.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184568

Pele70  (Switzerland)  |Mardi 25 Juin 2019 à 10h 47m |           
Msekni est un bon joueur mais il lui faut d'autres joueurs qui l'entoure et qui le comprenne et qui anticipent ces pensées.
Hier la remise qu'il a éfféctué à khazri n'était pas hors jeux. mais pour moi khazri n'a pas anticipé le geste de msekni d'où son retard sur la finition.



Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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