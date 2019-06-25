مصر 2019 - المساكني يصبح اول لاعب تونسي يسجل في اربع نسخ للمسابقة القارية

Mardi 25 Juin 2019



وات

- في انجاز غير مسبوق لكرة القدم التونسية بات قائد المنتخب الوطني يوسف المساكني أول لاعب يسجل في اربع دورات لمسابقة كاس أمم أفريقيا .وتحقق ذلك يوم امس على اثر تسجيل المساكني هدف المنتخب الوطني امام أنغولا (د34 من ضربة جزاء) في أولى مباريات الفريق في كأس أفريقيا للامم "مصر 2019" التي انتهت بالتعادل (1-1) .وسبق للمساكني أن سجل مع المنتخب التونسي في دورات البطولة الأفريقية سنوات 2012 و 2013 و 2017.ويشار الى ان المنتخب التونسي كان اكتفى بالتعادل امام انغولا 1-1 في المباراة التي اقيمت مساء امس الاثنين على ملعب السويس لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم المقامة حاليا بمصر.