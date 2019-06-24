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أمم إفريقيا.. ''كاف'' يفرض غرامة مالية على الجزائر بسبب الجماهير

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، فرض غرامة مالية علي المنتخب الجزائري، لقيام جمهوره بإشعال الشماريخ خلال لقاء كينيا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

ووفقًا لبيان منشور على موقع اللجنة المنظمة للبطولة، "تقرر فرض غرامة مالية على المنتخب الجزائري، بالإضافة إلى تهديد جماهيره بالحرمان من حضور المباريات، ومضاعفة العقوبة المالية في حالة تكرار ذلك".


ولم تكشف اللجنة المنظمة عن قيمة الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد القاري للعبة على الجزائر.

والأحد، فاز المنتخب الجزائري على كينيا بهدفين دون رد، ليحصل على أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار.

ويلعب المنتخب الجزائري مع السنغال الخميس المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم بجوارهما كل من كينيا وتنزانيا.

  
  
     
  
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Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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