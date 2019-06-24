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مدنين: مهرجان موسيقى الجزر المتوسطية وجائزة سيرسي مولود ثقافي جديد عن الدورة السادسة لتظاهرة جربة ارض السلام والتسامح

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - اختتمت البارحة تظاهرة جربة ارض السلام والتسامح بحفل فني اقيم بفضاء المارينا بحومة السوق اثثه عديد الفنانين الذين اطربوا الاف الجماهير التي واكبت الحفل .
وقد تواصلت السهرة اكثر من اربعة ساعات تداول فيها سبعة فنانين على الركح لتنهي الدورة السادسة لتظاهرة جربة ارض السلام والتسامح بمشهد جميل وهادئ .. صورة ركح اقيم في الهواء الطلق وحوله التفت جماهير عريضة وقفت تجل الفن وتنشد الفرح وحب الحياة لتجسدت التظاهرة ما يميز جزيرة جربة من تسامح وطمانينة وحب الحياة.

ولدت جربة ارض السلام والتسامح بفكرة بسيطة وبدات تنحت لنفسها موقعا في المشهد الثقافي بالجزيرة ومكانا كبيرا في قلوب أهل جربة وفي دورتها السادسة أنجبت مولودين ثقافيين جديدين سيرىان النور مستقبلا وهما مهرجان موسيقى الجزر المتوسطية وجائزة "سيرسي" الذين سينتظمان في كل سنة في مجال معين بمشاركة الجزر المتوسطية وهي الكوري وسيسيليا ومالطا وجربة عاصمة الجزر المتوسطية الحاضنة لهذه المهرجانات التي ستنظمها جمعيات هيبيسكوس جربة وmed 21 وجمعية ملتقى الجزر المتوسطية بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة وفق احلام حاجي نائبة رئيس جمعية "هيبيسكوس" جربة منظم تظاهرة جربة ارض السلام والتسامح.


وجاء اعلان عن هذه المهرجانات الثقافية الجديدة في اطار تاسيس "منظمة الجزر المتوسطية " وبمناسبة امضاء شراكة بين اربعة جزر متوسطية للاشراف على هذه المهرجانات وتحديد مواعيدها وتركيبة اللجان المشرفة عليها .

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud (1-0)
    18:00 : Tunisie - Angola (1-1)
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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