Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ya Dalimni  

إثيوبيا.. مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في أمهرا

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - أديس أبابا / إبراهيم صالح - أعلنت حكومة إقليم أمهرا الإثيوبي، الإثنين، أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية التي جرت في الإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن.

جاء ذلك في بيان نقله التلفزيون الحكومي، واطلع عليه مراسل الأناضول.


وأوضح البيان أنه إلى جانب مقتل تسيجي، اعتقلت السلطات عددا من المشاركين في تدبير الانقلاب، الذي أسفر عن مقتل رئيس حكومة أمهرا ومسؤولين رفيعي المستوى، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، قال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن مجموعة مسلحة حاولت في السابعة من مساء السبت الماضي بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة.
كما شدد على تدخل الحكومة الفيدرالية لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.
ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".

  
  
     
  
festival-6c5f6f3abedce3b2484e21968d040eb0-2019-06-24 14:34:29






0 de 0 commentaires pour l'article 184532



Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 24 جوان 2019 | 20 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:29 05:00 03:04
30°
 30° % 45 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
30°-2234°-2434°-2433°-2435°-24
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561385518|184532 351|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires