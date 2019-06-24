إثيوبيا.. مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في أمهرا

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - أديس أبابا / إبراهيم صالح - أعلنت حكومة إقليم أمهرا الإثيوبي، الإثنين، أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية التي جرت في الإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن.
جاء ذلك في بيان نقله التلفزيون الحكومي، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وأوضح البيان أنه إلى جانب مقتل تسيجي، اعتقلت السلطات عددا من المشاركين في تدبير الانقلاب، الذي أسفر عن مقتل رئيس حكومة أمهرا ومسؤولين رفيعي المستوى، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، قال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن مجموعة مسلحة حاولت في السابعة من مساء السبت الماضي بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة.
كما شدد على تدخل الحكومة الفيدرالية لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.
ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".
جاء ذلك في بيان نقله التلفزيون الحكومي، واطلع عليه مراسل الأناضول.
وأوضح البيان أنه إلى جانب مقتل تسيجي، اعتقلت السلطات عددا من المشاركين في تدبير الانقلاب، الذي أسفر عن مقتل رئيس حكومة أمهرا ومسؤولين رفيعي المستوى، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق، قال نغوسو طلاهون، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي، إن مجموعة مسلحة حاولت في السابعة من مساء السبت الماضي بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة، لكن تم إحباط المحاولة.
كما شدد على تدخل الحكومة الفيدرالية لتهدئة الأوضاع، بعد أن تم إحباط المحاولة، التي قامت بها مجموعة تدعي أنها "قوة تغيير"، دون إضافة تفاصيل أخرى.
ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب "شعب أمهرا الديمقراطي".
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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