تصنيف المحترفين: الجزيري يتقدم مركزين والصربي نوفاك ديوكوفيتش يواصل احتكار الصدارة

Lundi 24 Juin 2019
وات - صعد لاعب التنس التونسي مالك الجزيري مركزين في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر اليوم الاثنين، ليصبح في المرتبة 98 عالميا فيما تصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش زعامة التصنيف متقدما على الإسباني رافايل نادال والسويسري روجي فيديرر.
وعزز فيدرير مركزه الثالث في التصنيف بعد استعادته لقب دورة هاله الألمانية بفوزه، أمس الأحد، على البلجيكي دافيد غوفان في المباراة النهائية.
ورفع السويسري المخضرم (37 سنة) رصيده إلى 10 ألقاب في الدورة الألمانية، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني اللاعبين الأكثر إحرازا للقب هاله، وهو الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).
وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرير 10 مرات، كما سبق له أن أحرز لقب دورة بازل 9 مرات، وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 أكتوبر المقبل).
وصعد خصم فيدرير في نهائي دورة هاله، البلجيكي غوفان، 10 مراكز ليصبح في المركز الثالث والعشرين، في حين لم يطرأ أي تعديل على ترتيب العشرة الأوائل.
وعزز فيدرير مركزه الثالث في التصنيف بعد استعادته لقب دورة هاله الألمانية بفوزه، أمس الأحد، على البلجيكي دافيد غوفان في المباراة النهائية.
ورفع السويسري المخضرم (37 سنة) رصيده إلى 10 ألقاب في الدورة الألمانية، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني اللاعبين الأكثر إحرازا للقب هاله، وهو الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).
وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرير 10 مرات، كما سبق له أن أحرز لقب دورة بازل 9 مرات، وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 أكتوبر المقبل).
وصعد خصم فيدرير في نهائي دورة هاله، البلجيكي غوفان، 10 مراكز ليصبح في المركز الثالث والعشرين، في حين لم يطرأ أي تعديل على ترتيب العشرة الأوائل.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 20:35 أسود السنغال تجتاز تنزانيا في أمم إفريقيا
- Hier 17:43 المغرب تخطف ناميبيا بهدف قاتل في أمم إفريقيا
- Hier 17:41 محمد ولد الغزواني.. رئيسا لموريتانيا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:29
|05:00
|03:04
|
30°
|29°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-21
|34°-24
|34°-24
|33°-24
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(135 908) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 95 610) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 316) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 797) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 584) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 63 229) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 494) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 388) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 632) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 547) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 114) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 320) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 822) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 328) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 005) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 594) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 472) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 36 125) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 35 511) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 533) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: صحبي بن فرج: انتخابات بلدية اسطنبول دليل على أن هزم الاسلاميين ممكن دون تخريب أو انقلاب أوعمالة