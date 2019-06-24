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تصنيف المحترفين: الجزيري يتقدم مركزين والصربي نوفاك ديوكوفيتش يواصل احتكار الصدارة

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - صعد لاعب التنس التونسي مالك الجزيري مركزين في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر اليوم الاثنين، ليصبح في المرتبة 98 عالميا فيما تصدر الصربي نوفاك ديوكوفيتش زعامة التصنيف متقدما على الإسباني رافايل نادال والسويسري روجي فيديرر.

وعزز فيدرير مركزه الثالث في التصنيف بعد استعادته لقب دورة هاله الألمانية بفوزه، أمس الأحد، على البلجيكي دافيد غوفان في المباراة النهائية.
ورفع السويسري المخضرم (37 سنة) رصيده إلى 10 ألقاب في الدورة الألمانية، مبتعدا بفارق 7 ألقاب عن ثاني اللاعبين الأكثر إحرازا للقب هاله، وهو الروسي يفغيني كافيلنيكوف الذي توج بطلا للدورة في ثلاث مناسبات (1997 و1998 و2002).


وهي الدورة الأولى التي يحرزها فيدرير 10 مرات، كما سبق له أن أحرز لقب دورة بازل 9 مرات، وسيكون أمام فرصة الفوز بلقبها للمرة العاشرة أيضا في أواخر الموسم الحالي (بين 19 و27 أكتوبر المقبل).

وصعد خصم فيدرير في نهائي دورة هاله، البلجيكي غوفان، 10 مراكز ليصبح في المركز الثالث والعشرين، في حين لم يطرأ أي تعديل على ترتيب العشرة الأوائل.

  
  
     
  
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RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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