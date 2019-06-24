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15 مليون أمريكي يعترفون بالقيادة تحت تأثير الماريجوانا (دراسة)

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - كشفت دراسة حديثة أن نحو 15 مليون أمريكي اعترفوا بقيادة سياراتهم تحت تأثير مخدر الماريجوانا خلال شهر مايو/ أيار الماضي.

وذكرت الدراسة، التي أجرتها الجمعية الأمريكية للسيارات (غير حكومية)، أن 14.8 مليون أمريكي أقروا بالقيادة بعد حوالى ساعة من تدخين الماريجوانا، حسبما نقل موقع "فوكس 13" الإخباري الأمريكي الأحد.


ووصفت الدراسة هذه النتيجة بأنها "مزعجة"، وشددت على أن القيادة تحت تأثير الماريجوانا "خطير للغاية".

وقال ديفيد يانغ، المدير التنفيذي لشؤون السلامة المرورية في الجمعية، في بيان: "يمكن للماريجوانا أن تربك قدرة السائق على اتخاذ القرار السليم أثناء القيادة"، حسب المصدر نفسه.

وأضاف: "فرص وقوع حوادث سير بين الأشخاص الذين يتعاطون الماريجوانا تزيد بمقدار الضعف عن غيرهم".

وتابع: "على الجميع أن يعلموا أن القيادة تحت تأثير الماريجوانا تعرضهم والآخرين للخطر".

يشار إلى أن 11 ولاية أمريكية إلى جانب واشنطن العاصمة قننت استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية للأشخاص البالغين ممن تزيد أعمارهم على 21 عاما، بينما تقننها 21 ولاية أخرى لأغراض علاجية، حسب صحيفة "بينزس إنسايدر" الأمريكية.

  
  
     
  
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Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
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Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
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