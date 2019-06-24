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الخارجية الإيرانية: تحالف واشنطن ضد طهران لن ينجح

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
الأناضول - طهران / محمد قورشون - أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن تشكيل واشنطن تحالف استراتيجي ضد بلاده ليس أمرا جديدا، مؤكدا أن ذلك لن ينجح.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده موسوي، الاثنين، في مقر الخارجية الإيرانية، تقييما لآخر التطورات.


وأضاف موسوي، "حتى لو جاءت واشنطن إلى المنطقة كل يوم فإنها ستفشل، وأن التصريحات المتناقضة لواشنطن توضح مدى حالة الفوضى في الفريق الإداري للولايات المتحدة".

وحول العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قال موسوي، هل بقيت عقوبات لن تطبقها واشنطن ضد طهران؟ وماذا اكتسبت من هذه العقوبات؟ إنها تحاول التأثير على الرأي العام المحلي والأجنبي، وهذه العقوبات تقع ضمن نطاق الإرهاب العدائي والاقتصادي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أنه سيزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لإجراء محادثات حول أزمة إيران وتشكيل "تحالف استراتيجي" لمواجهة تهديداتها.

وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة عسكرية أمريكية مسيرة.

وقال الرئيس، دونالد ترامب، إنه تراجع عن الضربات المخطط لها ضد إيران بعد أن علم أن 150 شخصا سيقتلون، لكنه قال إن العمل العسكري لا يزال خيارا مطروحا.

  
  
     
  
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Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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