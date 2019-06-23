احتفالات تعم إسطنبول بفوز إمام أوغلو برئاسة البلدية

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - إسطنبول - احتفل عشرات آلاف الأتراك في شوارع وساحات مدينة إسطنبول، الأحد، بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية.
ونزل الآلاف إلى الأحياء الرئيسية في المدينة، منها "باقركوي" و"قاضي كوي" و"صاري ير" و"بيلك دوزو" و"سلطان غازي"، حاملين الأعلام الوطنية.
وأمام فرع لجنة الانتخابات العليا في إسطنبول، اجتمع المئات من المواطنين، على أنغام الطبول والمزامير، حيث أدوا الرقصات واحتفلوا بفوز إمام أوغلو.
كما اجتمع آلاف المواطنين أمام مقر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، محتفلين بفوز مرشح "تحالف الأمة" الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و"إيي".
وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية، فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أقيمت الأحد.
وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها اليوم.
وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة؛ حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.
ونزل الآلاف إلى الأحياء الرئيسية في المدينة، منها "باقركوي" و"قاضي كوي" و"صاري ير" و"بيلك دوزو" و"سلطان غازي"، حاملين الأعلام الوطنية.
وأمام فرع لجنة الانتخابات العليا في إسطنبول، اجتمع المئات من المواطنين، على أنغام الطبول والمزامير، حيث أدوا الرقصات واحتفلوا بفوز إمام أوغلو.
كما اجتمع آلاف المواطنين أمام مقر رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، محتفلين بفوز مرشح "تحالف الأمة" الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و"إيي".
وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية، فاز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات الإعادة التي أقيمت الأحد.
وفي 6 مايو/أيار الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها اليوم.
وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة؛ حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.
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