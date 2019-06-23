السويسري فيدرير يتوّج ببطولة هاله الدولية للمرة العاشرة

Dimanche 23 Juin 2019



الأناضول

- توّج السويسري روجر فيدرير، الأحد، بلقب بطولة هالة الدولية للتنس التي أقيمت في ألمانيا.وتغلب فيدرير في النهائي على البلجيكي ديفيد جوفين بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-1.بذلك، انتزع فيدرير لقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه متربعًا على القمة منفردا.وتعد بطولة هالة الدولية هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، حيث انطلقت فعالياتها الإثنين الماضي، لتنتهي اليوم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 2 مليون و219 ألف دولار.