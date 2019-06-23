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''الصحفيين الفلسطينيين'' تستنكر ''التطبيع الإعلامي'' في مؤتمر المنامة

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - رام الله/ لبابة ذوقان - استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة في مؤتمر المنامة، واصفة مشاركتها "انتهاكا والتفافا على قرارات الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي جرم التطبيع مع الاحتلال بكل أشكاله".

ودعت النقابة في بيان وصل الأناضول الأحد، اتحاد الصحفيين العرب، وكل النقابات والاتحادات الإعلامية العربية إلى استنكار مشاركة الإعلام الإسرائيلي، والإعلان بشكل واضح عن مقاطعة "الورشة التطبيعية"، بحسب البيان.


كما دعت "لاتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم المشاركة الإعلامية العربية في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر تطبيعا مجانيا مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وبحق الصحفيين الفلسطينيين".

وأشادت النقابة "بالمواقف الإعلامية المحلية والعربية التي حذرت من خطورة هذه الورشة التصفوية"، داعية وسائل الإعلام، إلى تغطية الفعاليات الوطنية والعربية الرافضة لها، وتعريف الأمة العربية والشعوب الصديقة بمخاطرها على السلام العالمي والاستقرار بالمنطقة، حسب البيان.

كما دعت النقابة وسائل الإعلام الفلسطينية إلى تنظيم برامج مفتوحة ومشتركة مع الوسائل العربية "لفضح المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية".

وذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أنها "ستتخذ إجراءات نقابية بحق أي وسيلة إعلامية تتعاطى مع التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، والذي يعتبر طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي ناضل طويلا وقدم تضحيات جسيمة من أجل حقوقه المشروعة."

وينعقد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، تحت عنوان "ورشة الإزدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184469

Sarih  ()  |Dimanche 23 Juin 2019 à 13h 54m |           
وماذا تنتظرون من إعلام دولها خانعة خنوعا تاما لأمريكا وإسرائيل وتسعى لمصلحة إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، إعلام عار خنازير الجزيرة الذي يمجد إسرائيل و وحكامها الذين يتسابقون للتطبيع مع إسرائيل، وتبا لشعوبهم التي خنعت و سكتت وهي تساق كالغنملم تعد هناك نخوة عربية إسلامية وإلا تحركوا جميعا ضد ما يقوم به حكامهم من خزي وعار، ڨوموا الموتة موتة وحدة، عيشوا كرماء او موتوا وانتم أعزاء



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Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
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Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
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Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
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Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
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Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
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Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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