المنتخب التونسي لكرة اليد يتاهل الى نهائي دورة كاس الكاراييب

Dimanche 23 Juin 2019



وات

- تاهل المنتخب التونسي لكرة اليد الى الدور النهائي لدورة كاس الكارييب بفوزه على منتخب غوادلوب 31-28 في مباراة الدور نصف النهائي التي اقيمت بينهما يوم السبت.وسيواجه المنتخب التونسي في الدور النهائي نظيره الارجنتيني الذي تغلب من جهته على منتخب "اير كاراييب تيم" (فريق مختلط من رابطتي فرنسا وغوادلوب) بنتيجة 27-24.