الان جيراس: طموحاتنا كبيرة لتقديم نهائيات متميزة

Dimanche 23 Juin 2019
وات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - اكد الان جيراس مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم ان الطموحات كبيرة لتقديم نهائيات متميزة في كاس امم افريقيا التي تحتضنها مصر الى غاية 19 جويلية القادم مشيرا الى ان اللاعبين يحدوهم اصرار كبير على خوض جميع المقابلات انطلاقا من المباراة الافتتاحية امام منتخب انغولا المقررة مساء يوم الاثنين على ملعب السويس بداية من الساعة السادسة مساء بروح انتصارية عالية من اجل الذهاب بعيدا في هذا الرهان القاري.
واشار الفني الفرنسي خلال لقاء اعلامي انعقد صباح الاحد بمركز المؤتمرات الصحفية بملعب السويس الى ان البدايات في مثل هذه المواعيد تكتسي اهمية خاصة قائلا "لقد سعينا الى تاهيل اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا حتى يكونوا في اوج الاستعداد مع انطلاق لقاء انغولا ويتجاوزا بعض العوائق التي قد تحيط بالمباراة من ذلك حرارة الطقس". واضاف "لمست لدى اللاعبين استعدادا ذهنيا قويا وعزيمة كبيرة من اجل التالق واعتقد اننا نملك عناصر محنكة ستساعدنا بلا شك على كسب الرهان وصنع الفارق في مبارياتنا.
المهمة حتما لن تكون سهلة امام منافس انغولي يعتمد على القوة والاندفاع البدني بالاضافة الى جملة من الخصال الفنية التي يجب الحذر منها".
وحول التشكيلة الاساسية التي ينوي التعويل عليها، اوضح الان جيراس انه ليست لديه تشكيلة ثابتة صالحة لجميع المباريات معربا عن الاعتقاد ان لكل مقابلة حقيقتها ويتعين بحث سبل التاقلم معها وفق الامكانيات الفنية للفريق وهو ما يفرض الاعتماد على اكثر اللاعبين جاهزية. وتابع "ليس لدينا سقف طموحات معين في هذه النهائيات. شخصيا لا ارى معنى للحديث عن الدور نصف النهائي، لا بد من التعامل مع كافة المباريات بنفس الروح والعزيمة خاصة وان المباريات الاولى في هذه الدورة اثبتت قدرة منتخبات غير مرشحة على الورق على احداث عنصر المباغتة".
ومن جهته اوضح اللاعب وجدي كشريدة ان التحضيرات لنهائيات كاس امم افريقيا كانت طيبة للغاية ونجح خلالها الفريق في تحقيق ثلاثة انتصارات في الاختبارات الودية التي خاضها مضيفا "نحن على وعي مع ذلك ان المباريات الرسمية تختلف شكلا ومضونا عن الوديات لهذا سنتعامل مع كل لقاء على حدا من اجل الوصول الى ابعد ما يكون في هذا التحدي الافريقي.
واكد الظهير الايمن للمنتخب التونسي ان اغلب اللاعبين متمرسون على الاجواء الافريقية من ذلك عامل الحرارة في ظل مشاركة العديد منهم في مسابقات الكؤوس الافريقية للاندية وبالتالي فان هذه العوائق الخارجية لن تقف حجر عثرة امامنا لتحقيق الانتصار.
وتابع ان المباراة الافتتاحية امام انغولا تحتل اهمية قصوى باعتبارها ستكون احد مفاتيح النجاح في هذه الدورة قائلا "لن تكون المواجهة سهلة بالنظر الى خصال المنافس خاصة على المستوى البدني وقد تحدثنا مع بعضنا كلاعبين ونحن عازمون على صنع الحدث في هذه النهائيات".
واشار الفني الفرنسي خلال لقاء اعلامي انعقد صباح الاحد بمركز المؤتمرات الصحفية بملعب السويس الى ان البدايات في مثل هذه المواعيد تكتسي اهمية خاصة قائلا "لقد سعينا الى تاهيل اللاعبين فنيا وبدنيا وذهنيا حتى يكونوا في اوج الاستعداد مع انطلاق لقاء انغولا ويتجاوزا بعض العوائق التي قد تحيط بالمباراة من ذلك حرارة الطقس". واضاف "لمست لدى اللاعبين استعدادا ذهنيا قويا وعزيمة كبيرة من اجل التالق واعتقد اننا نملك عناصر محنكة ستساعدنا بلا شك على كسب الرهان وصنع الفارق في مبارياتنا.
المهمة حتما لن تكون سهلة امام منافس انغولي يعتمد على القوة والاندفاع البدني بالاضافة الى جملة من الخصال الفنية التي يجب الحذر منها".
وحول التشكيلة الاساسية التي ينوي التعويل عليها، اوضح الان جيراس انه ليست لديه تشكيلة ثابتة صالحة لجميع المباريات معربا عن الاعتقاد ان لكل مقابلة حقيقتها ويتعين بحث سبل التاقلم معها وفق الامكانيات الفنية للفريق وهو ما يفرض الاعتماد على اكثر اللاعبين جاهزية. وتابع "ليس لدينا سقف طموحات معين في هذه النهائيات. شخصيا لا ارى معنى للحديث عن الدور نصف النهائي، لا بد من التعامل مع كافة المباريات بنفس الروح والعزيمة خاصة وان المباريات الاولى في هذه الدورة اثبتت قدرة منتخبات غير مرشحة على الورق على احداث عنصر المباغتة".
ومن جهته اوضح اللاعب وجدي كشريدة ان التحضيرات لنهائيات كاس امم افريقيا كانت طيبة للغاية ونجح خلالها الفريق في تحقيق ثلاثة انتصارات في الاختبارات الودية التي خاضها مضيفا "نحن على وعي مع ذلك ان المباريات الرسمية تختلف شكلا ومضونا عن الوديات لهذا سنتعامل مع كل لقاء على حدا من اجل الوصول الى ابعد ما يكون في هذا التحدي الافريقي.
واكد الظهير الايمن للمنتخب التونسي ان اغلب اللاعبين متمرسون على الاجواء الافريقية من ذلك عامل الحرارة في ظل مشاركة العديد منهم في مسابقات الكؤوس الافريقية للاندية وبالتالي فان هذه العوائق الخارجية لن تقف حجر عثرة امامنا لتحقيق الانتصار.
وتابع ان المباراة الافتتاحية امام انغولا تحتل اهمية قصوى باعتبارها ستكون احد مفاتيح النجاح في هذه الدورة قائلا "لن تكون المواجهة سهلة بالنظر الى خصال المنافس خاصة على المستوى البدني وقد تحدثنا مع بعضنا كلاعبين ونحن عازمون على صنع الحدث في هذه النهائيات".
|Groupe A
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|3
|1
|1
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|3
|1
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Par:Nouri (Switzerland )
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