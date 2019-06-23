السعودية تبدأ استقبال طلبات ''الإقامة المميزة'' للأجانب

Dimanche 23 Juin 2019
الأناضول - الرياض / طارق خالد - أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية (حكومي)، الأحد، بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة.
وحسب بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه باستطاعة المعنيين التقديم إلكترونيا، ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي، على نظام الإقامة المميزة، لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام.
ووفق النظام، لا تمنح الإقامة المميزة الجنسية للأجانب بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار والخروج والدخول للبلاد بدون إذن "كفيل سعودي".
ويمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.
كم يمنح الحق في العمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016 إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيه بنظام "غرين كارد" الأمريكي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن.
وحسب بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه باستطاعة المعنيين التقديم إلكترونيا، ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي، على نظام الإقامة المميزة، لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام.
ووفق النظام، لا تمنح الإقامة المميزة الجنسية للأجانب بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار والخروج والدخول للبلاد بدون إذن "كفيل سعودي".
ويمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.
كم يمنح الحق في العمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016 إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيه بنظام "غرين كارد" الأمريكي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن.
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Par:ahmed01 (France )
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