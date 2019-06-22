مصر 2019 : مدغشقر تفرض التعادل على غينيا

Samedi 22 Juin 2019
وكالات - حقق منتخب مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن فرض التعادل على منافسه منتخب غينيا بهدفين لمثلهما، في المواجهة القوية التي جمعت بينهما على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر، ليخطف رفاق النجم نابي كيتا أول نقطة بصعوبة في المسابقة القارية.
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|1
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|3
|3
|1
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|0
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|1
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|1
|-2
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|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
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|P
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|3
|1
|1
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|1
|1
|1
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|1
|1
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|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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|34°-25
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Par:ahmed01 (France )
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