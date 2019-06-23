Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - 7awel Teftekerni  

''أبو القنبلة النووية الباكستانية'' يكشف : مرسي كان بصدد الإتفاق مع الهند على بعث قمر صناعي يمكّن مصر من مراقبة كل شبر في إسرائيل

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل إيست مونيتور مقالا تحت عنوان
Pakistan nuclear physicist reveals new information about Egypt’s Morsi

و تضمن شهادة لعالم باكستاني حول فترة حكم محمد مرسي
حيث كشف عالم الفيزياء النووية الباكستاني الدكتور عبد القدير خان عن حقائق أساسية حول السبب وراء انقلاب 2013 ضد الرئيس المصري محمد مرسي والدور الذي لعبته الولايات المتحدة وإسرائيل والوكلاء الداخليون في هذه الأحداث.


و كتب خان الذي يعرف "أبو القنبلة الذرية على صفحته في الفايسبوك بأن "الرئيس مرسي سافر إلى روسيا والهند وباكستان ، لكن الكثيرين لا يعرفون أنه اتفق مع الروس على إعادة تشغيل المفاعل النووي المصري المخصب باليورانيوم الذي يولد الكهرباء. كما وافق على إنشاء مفاعل آخر تستقبله مصر بعد ثلاث سنوات ، لنفس الغرض ".

وأضاف خان: "كان من الأفضل بالنسبة لي ألا أتحدث عن الشؤون المصرية ، لكن الشعب المصري بحاجة إلى معرفة الحقيقة من أجل تقرير مصير الرئيس مرسي".

و تابع خان: "هل يعلم المصريون أن نتائج هذه الزيارة كانت الأكثر إثارة للخوف بالنسبة للغرب؟ كانت مصر ستحل مشكلة الكهرباء في البلاد إلى الأبد ، بالإضافة إلى تصدير ما يكفي من الكهرباء لإضاءة قارة أفريقيا "
يجب أن يعلم المصريون أنه خلال حكم الرئيس مرسي ، تلقت مصر غواصتين ألمانيتين. لقد ضغطت إسرائيل على ألمانيا لمنع مصر من حيازة مثل هذه الغواصات ، والتي يمكنها ضرب حاملة طائرات إذا كانت لديها الصواريخ المناسبة. "


و أوضح خان أن العديد من المصريين لا يدركون أهمية امتلاك مصر لقمر صناعي عسكري ، مما قد يسمح بمراقبة واسعة لإسرائيل. وافق مرسي على هذا مع العلماء الهنود ، ولولا الانقلاب في عام 2013 ، كانت مصر ستقترب اليوم من امتلاك هذا القمر الصناعي.

بالإضافة إلى ذلك ، ادعى خان أن الكثيرين لا يعرفون أن الرئيس مرسي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر تحتاج إلى صواريخ ، والتي وافقت روسيا رسمياً على توقيع اتفاق بشأنها. وكشف خان أيضًا أن الرئيس مرسي أرسل لواءًا كبيرًا مصريًا يدعى الترّاس للتفاوض على الصفقة ، لكن الضغط الأمريكي على الجيش تسبب في فشلها.

  
  
     
  
festival-c234db3e6e7d83bcf6fe88024a0adbab-2019-06-23 00:24:00






0 de 0 commentaires pour l'article 184449



Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie
    18:00 Sénégal - Tanzanie
    21:00 Algérie - Kenya
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأحد 23 جوان 2019 | 19 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 05:00 03:04
23°
 22° % 64 :الرطــوبة
تونــس 22°
0.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
22°-2240°-2336°-2334°-2334°-25
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561248424|184449 1371|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires