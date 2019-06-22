بعد فرز 3% من الأصوات.. مرشح السلطة يتصدر رئاسيات موريتانيا

Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - نواكشوط / محمد البكا - ووفق معطيات نشرتها الصحافة المحلية وأخرى جمعها مراسل الأناضول، فإن مرشح السلطة يتصدر النتائج الأولية بنسبة 51 بالمئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها، إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع نحو 53%.
وبدأ ليلة السبت/ الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.
ويحق لقرابة 1.5 مليون ناخب الإداء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.
ويخوض الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، وهو مدعوم من الرئيس المنتهية ولايته.
ويمثل مرشح المعارضة الأبرز، رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، منافسا قويا لـ"الغزواني".
وستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الحالية.
وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.
وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها"
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بلجنة الانتخابات قولها، إن نسبة المشاركة وصلت عند إغلاق مراكز الاقتراع نحو 53%.
وبدأ ليلة السبت/ الأحد، الإعلان التدريجي للنتائج الأولية، فيما ينتظر إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.
ويحق لقرابة 1.5 مليون ناخب الإداء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.
ويخوض الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، وهو مدعوم من الرئيس المنتهية ولايته.
ويمثل مرشح المعارضة الأبرز، رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، منافسا قويا لـ"الغزواني".
وستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الحالية.
وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.
وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها"
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:28
|05:00
|03:04
|
24°
|24°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|24°-24
|40°-25
|36°-23
|34°-24
|35°-25
Follow @babnet_Tunisie
(135 472) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 92 016) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 268) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 765) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 560) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 60 894) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 165) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 51 122) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 491) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 472) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 44 779) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 310) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 772) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 231) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 37 899) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 987) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 458) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 467) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 184) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 32 798) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:ahmed01 (France )
Sur:''من يفوز في إسطنبول يفوز بتركيا''.. إعادة حاسمة لانتخابات البلدية في العاصمة الاقتصادية