موريتانيا.. بدأ فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة

Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - أغلقت مساء السبت الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الموريتانية، وبدأ فرز الأصوات.
وينتظر أن يبدأ الإعلان التدرجي لنتائج الانتخابات خلال الساعات القادمة، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.
وفي وقت سابق السبت، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، إن نسبة المشاركة بلغت 45.75 % بعد الظهيرة، غير أنه ينتظر أن تكون النسبة ارتفعت بشكل كبير خلال ساعات المساء.
وقالت اللجنة عبر موقعها الالكتروني، إن العلمية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وإنه لم تسجل خروقات كبيرة.
ويحق لقرابة 1.5 مليون ناخب الإداء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.
ويخوض الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، وهو مدعوم من الرئيس المنتهية ولايته.
ويمثل مرشح المعارضة الأبرز، رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، منافسا قويا لـ"الغزواني".
وستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الحالية.
وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.
وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها"
وينتظر أن يبدأ الإعلان التدرجي لنتائج الانتخابات خلال الساعات القادمة، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية مطلع الأسبوع.
وفي وقت سابق السبت، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، إن نسبة المشاركة بلغت 45.75 % بعد الظهيرة، غير أنه ينتظر أن تكون النسبة ارتفعت بشكل كبير خلال ساعات المساء.
وقالت اللجنة عبر موقعها الالكتروني، إن العلمية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وإنه لم تسجل خروقات كبيرة.
ويحق لقرابة 1.5 مليون ناخب الإداء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع إعلان نتائجها مطلع الأسبوع المقبل.
ويخوض الانتخابات ستة مرشحين، أبرزهم: وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، وهو مدعوم من الرئيس المنتهية ولايته.
ويمثل مرشح المعارضة الأبرز، رئيس الحكومة الأسبق، سيدي محمد ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين، منافسا قويا لـ"الغزواني".
وستجرى جولة ثانية للانتخابات، الشهر المقبل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الحالية.
وقضى ولد عبد العزيز فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.
وفي حال فوز الغزواني من المرجح أن يلعب ولد عبد العزيز دورا في قيادة موريتانيا، حيث صرح قبل أيام بأنه سيتابع تنفيذ مشاريع التنمية "من داخل الرئاسة وخارجها"
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Par:Nouri (Switzerland )
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