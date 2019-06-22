الصافي سعيد : محمد مرسي شهيد ،و حسن الشلغومي مجرّد مهرّج تافه و هو عبارة عن سواغمان الأيمة

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - في تدوينة له على حسابه الشخصي فايسبوك نشر الإعلامي سمير الوافي مقدم برنامج وحش الشاشة ،تدوينة أماط فيها اللثام عن أهم تصريحات ضيفه الكاتب الصحفي الصافي سعيد في الحلقة التي ستبث مساء الأحد و التي وصفها بالكبيرة ،و هذه أهم التصريحات :
- محمّد مرسي شهيد و من واجبنا إدانة موته بتلك الطريقة
- الإمام حسن الشلغومي الذي زار الكيان الصهيوني و جيشه هو مجرد مهرّج تافه و هو عبارة عن سواغمان الأيمة
- أتمنى ملاقاة يوسف الشاهد في الدور الثاني من الإنتخابات إذا ما ترشحت
- نبيل القروي هو من صنع الباجي قايد السبسي رئيسا و اليوم يريد الإنتقام
- الشعبويون المترشحون للرئاسة مجرد طفيليات نبتت في الفراغ ..و إذا فازوا سيكون مصيرنا الفوضى و الإنهيار
- روني الطرابلسي أخطر و أقوى وزير في الحكومة و نجاحه كذبة كبرى
- محمّد مرسي شهيد و من واجبنا إدانة موته بتلك الطريقة
- الإمام حسن الشلغومي الذي زار الكيان الصهيوني و جيشه هو مجرد مهرّج تافه و هو عبارة عن سواغمان الأيمة
- أتمنى ملاقاة يوسف الشاهد في الدور الثاني من الإنتخابات إذا ما ترشحت
- نبيل القروي هو من صنع الباجي قايد السبسي رئيسا و اليوم يريد الإنتقام
- الشعبويون المترشحون للرئاسة مجرد طفيليات نبتت في الفراغ ..و إذا فازوا سيكون مصيرنا الفوضى و الإنهيار
- روني الطرابلسي أخطر و أقوى وزير في الحكومة و نجاحه كذبة كبرى
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Par:Nouri (Switzerland )
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