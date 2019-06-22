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ترامب: سنفرض عقوبات إضافية ''مشددة'' على إيران الإثنين

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنّ إدارته ستفرض عقوبات إضافية "مشددة وضخمة" ضد إيران، الإثنين المقبل.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" عقب وصوله إلى منتجع كامبد ديفيد حيث يعقد اجتماعات مع مستشاريه لبحث الملف الإيراني في ضوء التطورات الجارية.


وأضاف: "لا يمكن أن يكون بحوزة إيران أسلحة نووية، وبموجب خطة أوباما (الرئيس الأمريكي السابق) كانت لتصبح إيران دولة نووية في سنوات قليلة، وهذا غير مقبول، سنفرض عليهم عقوبات إضافية مشددة وضخمة الإثنين".

ولم يوضح ترامب طبيعة هذه العقوبات، غير أن أعرب في الوقت ذاته عن أمله في رفع العقوبات عن طهران يوما ما.

وتابع: "أطمح لليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن إيران، فتصبح من جديد دولة مزدهرة ومنتجة، وكلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل".

وفي وقت سابق السبت، شدد الرئيس الأمريكي على استعداده للتفاوض "سريعا" مع طهران على صفقة نووية جديدة.

وتابع: "في حال تخلى الإيرانيون عن برنامجهم النووي فسأكون أفضل أصدقائهم، وسيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا".

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184439

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 22 Juin 2019 à 22h 07m |           
ترامب له خبرة كرجال اعمال والتعامل بالصفقاط هي اولوياته وهي طريقة عمله، واضن انه يتقن وضع البلدان الخليج تحت الضغط والمخاوف من الحروب والثورات بهذه الطريقة يجبر السعودية والايمارات وكل البلدان الخليج في ركن ويهددهم بطريقة غير مباشرة بنعنى نحن قادرين ان نحميكم من المخاطر لكن بمقابل !!!
والآن كلهم يتسارعون لقبول كل ما يطلبه منهم ترامب ولا مفر لهم من شدة الرعب



Special can 201
    15:30 RD Congo - Ouganda (0-2)
    18:00 Nigeria - Burundi (1-0)
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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