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''نسور'' نيجيريا تصطاد بوروندي بهدف في أمم إفريقيا

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - اصطاد المنتخب النيجيري، السبت، نظيره البوروندي بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد نيجيريا إلى 3 نقاط ليستهل منتخب "النسور" مشوارهم في البطولة القارية بانتصار ثمين.


وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب مدغشقر مع غينيا.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 77 لتشهد هدف التقدم عن طريق أوديون إيجالو.

بعدها بحث لاعبو بوروندي عن فرصة إدراك التعادل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 RD Congo - Ouganda (0-2)
    18:00 Nigeria - Burundi (1-0)
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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