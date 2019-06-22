ليبيا.. ''الوفاق'' تعلن السيطرة على أجزاء واسعة من مطار طرابلس

Samedi 22 Juin 2019



الأناضول

- اقتحمت قوات حكومة "الوفاق" الليبية، السبت، مطار طرابلس الدولي وسيطرت على أجزاء واسعة منه.وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن قوات الوفاق اقتحمت السبت مطار طرابلس الدولي من ثلاثة محاور.وأضاف المجعي للأناضول أنه تمت السيطرة على أجزاء واسعة من المطار ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الساعة.وأشار إلى أن الإعلان عن السيطرة على المطار سيتم من جانب غرفة العمليات بعد اكتمال العملية العسكرية.وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، أطلقت قوات حكومة "الوفاق" هجوما لاستعادة مطار طرابلس الدولي، الذي تتمركز فيه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ قرابة شهرين.