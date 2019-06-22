Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - واشنطن - أعلنت الولايات المتحدة، السبت، رسميا ملامح الخطة الاقتصادية لمبادرة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن"، كاشفة أنه تتضمن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، في قطاع غزة والضفة والدول العربية المجاورة.
وفي بيان مصور على موقع البيت الأبيض ، قالت الإدارة الأمريكية إن الخطة تشمل استثمارات ومشروعات بنى تحتية بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و 6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي".
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وأشار إلى أنّ تلك الاستثمارات تستهدف بشكل رئيسي قطاعات "الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة".
كما أشار البيان إلى أنّ الصفقة ستدعم تحسين التعاون الفلسطيني مع مصر وإسرائيل والأردن "للحد من الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد".
وفي السياق، وصف البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس"، الخطة الاقتصادية لصفقة القرن بأنها "أكثر الجهود الدولية طموحا للشعب الفلسطيني حتى الآن".
وفي بيان مصور على موقع البيت الأبيض ، قالت الإدارة الأمريكية إن الخطة تشمل استثمارات ومشروعات بنى تحتية بقيمة 27.5 مليار دولار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى استثمارات بقيمة 9.1 مليارات دولار، و7.4 مليارات دولار، و 6.3 مليارات دولار للفلسطينيين في مصر والأردن ولبنان على التوالي".
اقرأ أيضا: حماس: واشنطن واهمة بأن شعبنا يمكن أن يقايض حقوقه بأي أموال
وأشار إلى أنّ تلك الاستثمارات تستهدف بشكل رئيسي قطاعات "الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة".
كما أشار البيان إلى أنّ الصفقة ستدعم تحسين التعاون الفلسطيني مع مصر وإسرائيل والأردن "للحد من الحواجز التنظيمية أمام حركة السلع والأفراد".
وفي السياق، وصف البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتيد برس"، الخطة الاقتصادية لصفقة القرن بأنها "أكثر الجهود الدولية طموحا للشعب الفلسطيني حتى الآن".
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Par:kamelnet (Tunisia )
Sur:رسميا.. ''صفقة القرن'' تشمل مشاريع بـ50 مليار دولار