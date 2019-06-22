أوغندا تعبر الكونغو الديمقراطية بثنائية في أمم إفريقيا

Samedi 22 Juin 2019



فرانس 24

- كان إستاد القاهرة ظهر السبت شاهدا على أول مفاجأة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 إذ فاز منتخب أوغندا على نظيره الكونغولي الديمقراطي 2-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة (الأولى)، ليتصدر الترتيب متقدما على مصر بفارق الأهداف.وسجل هدفي الفوز باتريك كادو في الدقيقة 14 وفاروق ميا في الدقيقة 46.كانت أول فرصة في اللقاء الذي أداره ثلاثي التحكيم المغربي رضوان جيد ولحسن أزكاو ومصطفى أكركاض للكونغوليين عن طريق المهاجم بولازيه لكن لاعب إيفرتون الإنكليزي فاتته الكرة لتخرج ضربة مرمى.لكن أوغندا صمدت أمام ضغط منافسها، لترد ببعض الهجمات السريعة وتسفر أحداها عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق قلب الهجوم كادو برأسية قوية إثر ضربة ركنية. وكاد زميله في الخط الهجوم إيمانويل أوكوي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17 إلا أن رأسيته عانقت القائم رغم أنه كان منفردا بنغومبي متامبي حارس نادي النصر السعودي.واقترب كادو، الذي يلعب بالدوي المحلي، من تعميق جراح الكونغو الديمقراطية مرة ثانية في الدقيقة 19 عندما سدد ضربة رأسية تصدى لها الحارس بأعجوبة. وفي الدقيقة 30 تألق متامبي مجددا لإنقاذ مرماه وفريقه من الهدف عندما تصدى لتسديدة اللاعب الممتاز خالد أوتشو القوية عن بعد نحو 25 مترا.وحصلت أوغندا على فرص سانحة أخرى أبرزها في الدقيقة 40 عن طريق ميكايل أزيرا الذي تلقى تمريرة من الظهير الأيمن عبدو لومالو في الجهة اليمنى ليسدد بقوة فوق المرمى بقليل.وكانت للكونغو الديمقراطية فرصة في الدقيقة 42 عن طريق مهاجمها سيدريك باكومبو الذي سدد بدوره بقوة لتجد الكرة حارسا بالمرصاد فأبعدها بقبضة يده إلى ضربة ركنية.وفور انطلاق الشوط الثاني، سجل أوكوي الهدف الثاني لمنتخب بلاده برأسية إثر تمريرة من الشاب الواعد فاروق ميا (21 عاما) لاعب نادي غوريكا الكرواتي.واستمرت سيطرة الأوغنديين على منافسهم وفرضوا عليه حصارا خانقا منعه من التحرك وتهديد مرمى القائد دنيس أونيانغو. وكادت تسديدة أكوي تسكن الشباك الكونغولي في الدقيقة 78، لكن مرت فوق العارضة.وتجري مبارتا الجولة الثانية من هذه المجموعة الأربعاء المقبل، حيث ستواجه مصر الكونغو الديمقراطية (الساعة العاشرة مساء) في فرصة للتأهل إلى الدور الثاني، فيما تلعب أوغندا أمام زيمبابوي (الساعة السابعة).علاوة مزياني.. موفد فرانس24 إلى القاهرة