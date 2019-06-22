الان جيراس يعقد غدا ندوته الصحفية (س9 صباحا)

Samedi 22 Juin 2019



وات

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية عن المجموعة الخامسة التي تحتضنها مدينة السويس، إقامة المؤتمرات الصحفية الخاصة بمنتخبات المجموعة غدا الاحد، حيث تقرر أن يعقد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الفرنسي الآن جيراس مؤتمره الصحفي على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مصر (التاسعة بتوقيت تونس) وذلك بمناسبة الجولة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب التونسي بنظيره الانغولي يوم الاثنين 28 جوان الجاري بداية من الساعة السادسة مساء.وسيواكب فعاليات الندوة الصحفية لاعب من المنتخب التونسي.ومن جهته، سيعقد مدرب منتخب انغولا الصربي سردجان فاسيليفيتش ندوته الصحفية على الحادية عشر صباحا .وبمناسبة المباراة الثانية بين مالي وموريتانيا، سيحضر مدرب منتخب مالي محمد مغاسوبا المؤتمر الصحفي للفريق على الثانية عشر ظهرا على ان تختتم المؤتمرات الصحفية بندوة لمدرب منتخب موريتانيا الفرنسي كورنتين مارتينيز.وسيقوم كل مدرب مصحوب بلاعبه بجولة تفقدية على أرضية ميدان المباراة وفق ما تم الاتفاق عليه .