كاس امم افريقيا 2019 - اصداء من السويس:اخر اللمسات التنظيمية... واستنفار امني من درجة عالية

Samedi 22 Juin 2019



وات

عاشت مختلف شوارع مدينة السويس ليلة ساخنة أمس الجمعة بمناسبة المباراة الافتتاحية للنسخة 32 من كاس أمم افريقيا والتي جمعت المنتخب المصري بمنتخب الزيمبابوي حيث انتشرت الشاشات العملاقة في مختلف الفضاءات العائلية والساحات وتجمهر الالاف وحال انتهاء اللقاء بفوز منتخب الفراعنة بهدف لصفر أطلقت الجماهير المصرية العنان لمنبهات السيارات ولأصوات المزامير لتضفي على المكان أجواء رياضية منعشة للغاية.- سخرت اللجنة المحلية لتنظيم كاس أمم افريقيا 2019 بمحافظة السويس حوالي 270 شابا من الذكور والاناث حيث سيتولى هؤلاء الانتشار في مختلف ارجاء وفضاءات المدينة الرياضية بالسويس لتقديم المساعدة لكل ضيوف الملعب وكانت القاعة التي خصصت لمنح الاعتمادات تعج بالمرتدين من اجل الحصول على بطاقة اعتماد الخاصة بالإعلاميين او المتطوعين وغيرهم من المتدخلين في التظاهرة .*- قامت صباح اليوم مختلف التشكيلات الأمنية المكلفة بتامين مباراتي الجولة الأولى للمجموعة الخامسة والتي ستجمع المنتخب التونسي ونظيره الأنغولي من جهة ولقاء مالي وموريتانيا من جهة ثانية بتفقد شاملة ودقيقة لمختلف ارجاء ملعب السويس في شكل عملية بيضاء من اجل التدرب على مختلف الإجراءات والتراتيب التي يتعين اتخادها قبل يوم الاثنين القادم وقد كان الحضور الأمني جد مكثف تحسبا للحدث الرياضي الهام .- بداية العد التنازلي لبداية المباريات الرسمية في ملعب السويس لم تمنع تواصل الاشغال الى الرمق الأخير لاسيما في محيط الملعب بتعليق الاعلام واستكمال اعمال التبليط والانارة في عدد من المناطق الى جانب تركيز الخيم الخاصة بمختلف الخدمات التي سيقع توفيرها لجماهير الملعب.تولت الجهات الامنية استخدام طاىرة هيلوكبتر من اجل المساعدة على تمشيط الفضاءات المتاخمة لملعب السويس وذلك تحسبا لكل اي طارىء بستحق التدخل.تولى القائمون على الملعب القيام باخر اللمسات المتعلقة بالصوت عبر اجراء تجارب استماع وتثبت من الاناشيد الوطنية للدول التي تشارك منتخباتها في المجموعة الخامسة .