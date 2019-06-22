الشاهد يعود الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري ، فهل هي بوادر إعادة تشكل النداء التاريخي ؟

Samedi 22 Juin 2019
طارق عمراني
علمنا من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قام بزيارة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال فترة إقامته بالمستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة و هو ما فهم علاوة على الجانب الإنساني و الرسمي بأنها بداية لمرحلة جديدة في علاقة بين الشاهد و الباجي السبسي ،لا سيما بعد ان تحدث الإعلامي زياد كريشان في إفتتاحيته في جريد المغرب المنشورة اليوم عن مساع من رئاسة الحكومة للتقرب من رئاسة الجمهورية ،حيث اعتبر كريشان ان كل الحسابات تغيرت و بدأت الهرولة في تقديم التنازلات ،و في التعبير عن المحبة و التقدير و الإحترام حتى لا يصطف الباجي قائد السبسي مع صديقه نبيل القروي بإعتبار أن المصادقة النهائية للتنقيحات الجديدة للقانون الإنتخابي رهين موقف الباجي قايد السبسي ، و أضاف الكاتب بأن منح الحكومة ل "باتيندة " نداء تونس ،و إعادتها لنجل الرئيس حافظ قايد السبسي يصب في نفس الإطار .
و في نفس السياق تحدث الموقع الإماراتي "إرم نيوز " مقال سابق وفق ما أسماها معلومات من مصدر في الرئاسة التونسية عن مشاورات ماراطونية للباجي قايد السبسي لإطلاق مبادرة للمّ شمل النداء التاريخي معتبرا أن هذه المبادرة تشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد و مشروعه السياسي "تحيا تونس" .
كل هذه المعطيات المتقاطعة ،مع تراجع كل "شقوق النداء" في إستطلاعات الرأي الأخير ،علاوة على صعود "الشعبويين المغامرين " (حزب نبيل القروي ،عيش تونسي) يمكن أن تؤكد أنه لا حل أمام الفرقاء الندائيين غير تقديم التنازلات و العودة في مشروع سياسي جامع لإنقاذ ما أمكن إمكانه .
علمنا من مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قام بزيارة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال فترة إقامته بالمستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية خفيفة و هو ما فهم علاوة على الجانب الإنساني و الرسمي بأنها بداية لمرحلة جديدة في علاقة بين الشاهد و الباجي السبسي ،لا سيما بعد ان تحدث الإعلامي زياد كريشان في إفتتاحيته في جريد المغرب المنشورة اليوم عن مساع من رئاسة الحكومة للتقرب من رئاسة الجمهورية ،حيث اعتبر كريشان ان كل الحسابات تغيرت و بدأت الهرولة في تقديم التنازلات ،و في التعبير عن المحبة و التقدير و الإحترام حتى لا يصطف الباجي قائد السبسي مع صديقه نبيل القروي بإعتبار أن المصادقة النهائية للتنقيحات الجديدة للقانون الإنتخابي رهين موقف الباجي قايد السبسي ، و أضاف الكاتب بأن منح الحكومة ل "باتيندة " نداء تونس ،و إعادتها لنجل الرئيس حافظ قايد السبسي يصب في نفس الإطار .
و في نفس السياق تحدث الموقع الإماراتي "إرم نيوز " مقال سابق وفق ما أسماها معلومات من مصدر في الرئاسة التونسية عن مشاورات ماراطونية للباجي قايد السبسي لإطلاق مبادرة للمّ شمل النداء التاريخي معتبرا أن هذه المبادرة تشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد و مشروعه السياسي "تحيا تونس" .
كل هذه المعطيات المتقاطعة ،مع تراجع كل "شقوق النداء" في إستطلاعات الرأي الأخير ،علاوة على صعود "الشعبويين المغامرين " (حزب نبيل القروي ،عيش تونسي) يمكن أن تؤكد أنه لا حل أمام الفرقاء الندائيين غير تقديم التنازلات و العودة في مشروع سياسي جامع لإنقاذ ما أمكن إمكانه .
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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