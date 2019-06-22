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المعارضة الموريتانية: رصدنا 17 خرقا في الساعات الأولى لبدء التصويت

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - نواكشوط / محمد البكاي - قالت حملة مرشح المعارضة الأبرز لرئاسيات موريتانيا، سيدي محمد ولد بوبكر، إنها رصدت 17 خرقا خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في الانتخابات التي بدأت السبت.

جاء ذلك في بيان للحملة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.


وذكرت الحملة أنه من بين هذه الخروقات، "طرد أحد ممثلي المرشح (ولد بوبكر)، وتسجيل حالات تصويت بالإنابة، وعدم تأكد بعض رؤساء المراكز (اللجان) من أن الناخبين مسجلين على اللائحة الانتخابية".

وكذلك تأخر افتتاح بعض المكاتب، وعدم توقيع بعض رؤساء المراكز على ورقة التصويت.

كما تم رصد وجود حالة تصويت مسبق لصالح المرشح "ولد الغزواني" بأحد المراكز، وفتح مكاتب تصويت الجالية الموريتانية في السعودية قبل الوقت القانوني بنصف ساعة، وفق البيان.


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وتحدثت حملة ولد بوبكر أيضا عن ما أسمته "تدخل رئيس الجالية الموريتانية في السعودية (لم تسمه) بشكل مباشر في توجيه وإدارة مقر اللجنة المستقلة للانتخابات في السعودية".

وصباح السبت، توجه نحو 1.5 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، ويتوقع أن تعلن النتائج مطلع الأسبوع المقبل.

ورصد مراسل الأناضول، طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في العاصمة نواكشوط، فيما توقع مراقبون أنه إذا استمر تدفق الناخبين إلى لجان الاقتراع بالوتيرة نفسها، فإن نسبة المشاركة ستكون عالية.

ويخوض الانتخابات 6 مترشحين، أبرزهم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من السلطة، والذي يحظى أيضا بدعم الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

وينافس مرشح السلطة، بقوة، مرشح المعارضة الأبرز رئيس الحكومة الأسبق ولد بوبكر، المدعوم من الإسلاميين.

وفتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (نفس توقيت غرينتش)، على أن تغلق في السابعة مساء، حيث يبدأ فرز الأصوات مباشرة.

  
  
     
  
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Special can 201
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    18:00 Nigeria - Burundi
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
RD congo 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
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