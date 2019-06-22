الوحدات العسكرية تحجز سيارات وبضائع مهربة وإيقاف مهرّب من جنسية مغاربية (وزارة الدفاع)

Samedi 22 Juin 2019



وات

- أفادت وزارة الدفاع الوطني، أن التشكيلات العسكرية العاملة بقطاع رمادة، تمكنت صباح اليوم السبت، من حجز سيارتي تهريب بعد أن تم رصدهما وملاحقتهما وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية على العجلات أجبرتهما على التوقف داخل المنطقة الحدودية العازلة.وأوضحت الوزارة في بلاغ انه تم توقيف احد السواق وهو من جنسية مغاربية فيما لاذ السائق الثاني بالفرار وبتفتيش السيارتين تم حجز كميات هامة من الأدوية وقطع الغيار ومواد التجميل.وسيتم لاحقا تسليم المحجوز إلى الوحدات الديوانية لإتمام الاجراءات القانونية.وذكرت الوزارة ايضا أن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان اوقفت أمس الجمعة سيارة تهريب رصدتها منظومة المراقبة الإلكترونية وكانت بصدد التنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة قادمة من التراب الليبي.وبتفتيشها تم العثور بداخلها على مخزن به 20 خرطوشة لسلاح نوع كلاشنيكوف و814 هاتف جوال تتجاوز قيمتها المالية 520 ألف دينار في حين لاذ راكبوها بالفرار إلى التراب الليبي.وقد تم تسليم السيارة والمحجوز إلى المصالح الديوانية بالجهة لإتمام الإجراءات القانونية في شأنها.