نفاذ تذاكر مباراة تونس-أنغولا وجماهير الزمالك تغني لفرجاني ساسي''عشانك يا ساسي حجزنا الكراسي''

Samedi 22 Juin 2019



باب نات

- حظي المنتخب الوطني التونسي الذي تحول إلى مصر للمشاركة في كاس أمم افريقيا، باستقبال وترحيب كبيرين من طرف جمهور الزمالك المصري الذي يحترف به الدوليين التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي.وستدور مباراة تونس و أنغولا يوم الإثنين 24 جوان، بملعب السويس أمام شبابيك مغلقة و وسط حضور" زملكاوي" كبير وذلك على خلفية اقبال جماهير الزمالك على اقتناء تذاكر المبارة من أجل عيون لاعبنا الدولي فرجاني ساسي.ويقود جمهور الزمالك حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتشجيع والمساندة للمنتخب التونسي وكان أبرز الشعارات التى تم تداولها " عشانك يا ساسي حجزنا الكراسي"