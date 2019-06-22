جماهير ستاد القاهرة تهتف لـ''أبو تريكة'' في افتتاح أمم إفريقيا

Samedi 22 Juin 2019
الأناضول - حرصت حشود من الجماهير في استاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب المصري السابق محمد أبو تريكة خلال لقاء افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بين منتخبي الفراعنة وزيمبابوي.
وقامت الجماهير بالهتاف لـ"أبوتريكة" في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي المصري ومنتخب بلاده.
وكان هاشتاغ انتشر عبر "تويتر" تحت عنوان #اهتف_لتريكة في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي بعدما شنت وسائل إعلام مصرية هجومًا عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي وافته المنية الإثنين الماضي .
ويقيم النجم المصري أبو تريكة في قطر حاليًا ويعمل محللًا لإحدى القنوات الرياضية هناك حيث لا يمكنه العودة إلى بلاده في ظل الملاحقات القضائية بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله، ما أدى إلى الحجز على أمواله.
وتوّج أبوتريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.
وقامت الجماهير بالهتاف لـ"أبوتريكة" في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي المصري ومنتخب بلاده.
وكان هاشتاغ انتشر عبر "تويتر" تحت عنوان #اهتف_لتريكة في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي بعدما شنت وسائل إعلام مصرية هجومًا عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس المصري الراحل محمد مرسي الذي وافته المنية الإثنين الماضي .
ويقيم النجم المصري أبو تريكة في قطر حاليًا ويعمل محللًا لإحدى القنوات الرياضية هناك حيث لا يمكنه العودة إلى بلاده في ظل الملاحقات القضائية بعد اتهامه بالانتماء لتنظيم إرهابي وتمويله، ما أدى إلى الحجز على أمواله.
وتوّج أبوتريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.
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Par:RESA67 (France )
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