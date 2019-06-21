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مصر تستهل مشوارها بأمم إفريقيا بانتصار على زيمبابوي

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
الأناضول - استهل المنتخب المصري، الجمعة، مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه ووسط جمهوره بانتصار ثمين.

وتغلب منتخب مصر على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة القارية.


بذلك، انتزع الفراعنة أول ثلاث نقاط لهم في بداية المشوار بالبطولة الإفريقية.

وستقام غدًا السبت، المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين منتخبي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب المصري حيث فرضوا السيطرة على الدقائق الأولى من اللقاء معتمدين على تحركات محمد صلاح الذي كان مصدر إزعاج لدفاع زيمبابوي.

في الوقت الذي مال فيه أداء زيمبابوي للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وتألق حارس زيمبابوي ادموري سيباندا في أكثر من مناسبة حيث دافع عن مرماه ببسالة رافضًا دخول هدف في مرماه.

وجاءت الدقيقة 40 لتشهد هدف التقدم لمصر عن طريق محمود حسن تريزيجيه المحترف في قاسم باشا التركي عندما راوغ مدافعي المنافس وسدد كرة قوية سكنت الشباك.

واستمر ميل أداء زيمبابوي للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات السريعة خلال شوط المباراة الثاني، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين ليخرج المنتخب المصري فائزًا باللقاء.

  
  
     
  
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