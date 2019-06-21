كاس امم افريقيا 2019 - اصابة المساكني اشاعة

Vendredi 21 Juin 2019



وات

اجرى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوم الجمعة حصته التدريبية الثانية منذ وصوله الى مصر استعدادا لمباراته الافتتاحية امام نظيره الانغولي يوم الاثنين المقبل في السويس في اطار منافسات المجموعة الخامسة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا.وعرفت الحصة التدريبية التي احتضنها ملعب بيتروجيت مشاركة كافة اللاعبين حيث اوضح سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسي ان كل العناصر بصحة جيدة وان ما راج في الساعات الاخيرة حول اصابة يوسف المساكني في حصة تدريبات يوم الخميس لا اساس له من الصحة ولايعدو ان يكون سوى اشاعة مغرضة مبينا ان المجموعة على اهبة الاستعداد للرهان القاري وفي اعلى درجات الجاهزية للمواجهة المرتقبة امام منتخب انغولا.ومن جهته شدد حارس المرمى معز بن شريفية على ان مركز حراسة المرمى تحتل اهمية جوهرية مهما كانت هوية اللاعب الاساسي مضيفا "قوة المنتخب التونسي تكمن في اللحمة القوية بين لاعبيه في ظل اجواء متميزة للغاية وانا حريص على الاضطلاع بدوري التاطيري من اي موقع باعتبار خبرتي في مثل هذه المنافسات القارية".واشار متوسط الميدان كريم العواضي الى ان "نسق التحضيرات اتخذ منحى تصاعديا واصبحت الاستعدادات ترتكز على النواحي الذهنية والتكتيكية ونشعر بجاهزية عالية لتقديم افضل العروض في هذه النهائيات".وتابع "مباراة انغولا تنطوي على اهمية كبيرة باعتبارها الاولى في مشوارنا بهذه النهائيات القارية وسنسعى للظفر بها لتداعياتها الايجابية من الناحية البسيكولوجية بما من شانه ان يرفع منسوب الثقة ويساعدنا على مواصلة المسيرة بكل ثبات".يذكر ان الحصة التدريبية للمنتخب التونسي المقرر يوم السبت ستكون مغلقة على ان يختتم زملاء معز حسن تحضيراتهم يوم الاحد بحصة اخيرة مسبوقة بندوة صحفية لمدربي المنتخبين التونسي والانغولي وفقا للوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم ونظام البطولة".