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التونسي صادق السالمي حكما للقاء تنزانيا والسنغال بنهائيات كاس امم افريقيا

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
وات - أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين التونسي صادق السالمي حكما للمباراة التي ستجمع تنزانيا بالسنغال يوم 23 جوان الجاري بالقاهرة انطلاقا من السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت تونس) وذلك في إطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس افريقيا للامم.
كما تم تعيين انور هميلة كحكم مساعد أول في هذه المباراة والليبي عطية عيسى كحكم مساعد ثان في حين سيكون التونسي هيثم قيراط حكما رابعا.


  
  
     
  
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