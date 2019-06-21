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تعرض النيجيري صامويل كالو لتوقف في عضلة القلب خلال التدريبات

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
وات - تعرض صامويل كالو، نجم منتخب نيجيريا، لتوقف في عضلة القلب أثناء مران فريقه مساء يوم الجمعة استعدادًا لمواجهة بوروندي في افتتاحية مباريات المجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم حسب ما اوردته الصحافة المحلية.

وفوجىء لاعبو المنتخب بصامويل يسقط مغشيًا عليه أثناء المران مما أدى إلى تدخل اللجنة الطبية المرافقة لبعثة المنتخب.
واوضحت صحيفة الوطن المصرية انه تم، نقل لاعب نادي بوردو الفرنسي إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل، حيث يخضع اللاعب لعملية قسطرة في القلب.

وتقع نيجيريا ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من بوروندي ومدغشقر وغينيا وتقام مبارياتها على ملعب الإسكندرية.

  
  
     
  
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