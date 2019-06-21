رئيس الاتحاد الافريقي ''كاف'' رفع عدد المنتخبات المشاركة في أمم افريقيا تحد كبير لكنه قرار حاسم

Vendredi 21 Juin 2019



وات

- قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إن رفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة ال32 لكأس أمم افريقيا بمصر، إلى 24 منتخبا، يمثل تحديا كبيرا لكنه قرار حاسم من أجل النهوض بكرة القدم الإفريقية.وأضاف أحمد خلال لقاء صحفي، يوم الخميس بملعب القاهرة الدولي، بالعاصمة المصرية، عشية انطلاق البطولة اليوم الجمعة، أن "زيادة عدد المنتخبات المشاركة في دورة 2019، تحد كبير بالنسبة لنا، خصوصا وأن البطولة تقام في فصل الصيف عكس الدورات السابقة، لكننا عازمون بتعاون مع السلطات المصرية على إنجاح النسخة الجديدة، وهذا طموحنا جميعا".وأشاد أحمد أحمد بتنظيم البطولة في موعدها المحدد بمصر وبمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخها، مبرزا أن أسرة الكرة الإفريقية "مجتمعة بمصر وأن قرار تنظيمها بهذا البلد وفي هذا الوقت بالذات، أي في الصيف، قرار جماعي يشكل في الوقت ذاته، تحديا كبيرا للجميع".وتحدث رئيس الكاف عن التحديات الأمنية التي تحيط بتنظيم هذه النسخة الجديدة، وقال في هذا الخصوص "لا يوجد بلد في العالم قادر على فرض الأمن بنسبة 100 في المئة، تحصلنا على ضمانات من رئيس جمهورية مصر العربية بأن تجري المسابقة في ظروف ممتازة والسلطات المصرية تعمل بشكل وثيق على إنجاح هذه التظاهرة القارية".وبخصوص المواكبة الاعلامية لهذه الدورة ، قال المسؤول ذاته، إن الكاف وافق على 1700 طلب اعتماد من وسائل الاعلام الدولية والقارية، لحد الساعة، من أصل 2700 طلب.