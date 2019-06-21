كاس امم افريقيا (مصر 2019) : ملعب السويس يتزين بارقى التجهيزات و المركز الاعلامي يفتح ابوابه االاحد

Vendredi 21 Juin 2019



وات

لايزال ملعب السويس الذي سيحتضن مباريات المنتخب الوطني التونسي ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا لكرة القدم التي تنطلق اليوم الجمعة بمصر وتتواصل الى غاية يوم 19 جويلية القادم في حالة تاهب عالية لاتمام اخر اللمسات حتى يكون جاهزا لمباراتي الجولة الافتتاحية المقررة يوم الاثنين 24 جوان الجاري.وافاد مصدر مسؤول صلب المدينة الرياضية بالسويس (رفض الكشف عن اسمه) في تصريح لمبعوث "وات" الى مصر ان الاشغال بملعب السويس انطلقت منذ شهر فيفري المنقضي اي بعيد الاعلان عن احتضان مصر للنهائيات واختيار السويس كاحد المدن التي ستحتضن عددا من المباريات. وقد تواصل التحضير الى غاية هذه الساعات من اجل اتمام كل ما تم الاتفاق في شانه ".وتابع ذات المصدر ان "ارضية عشب ملعب السويس ظلت نفسها ولكن شهدت اشغال تقوية ودعم حتى ترتقي الى المعايير العالمية وهي ارضية من اعلى طراز بشهادة كل من زارها وشاهدها عن قرب، وبالاضافة الى ذلك فان الملعب عرف اعادة تهيئة حجرات الملابس التي اصبحت عصرية من خلال تجهيز قاعة للتدليك وقاعة حمام مجهزة بحوض للثلج البارد مع انشاء مكتب صغير خاص بالجهاز الفني كما تم احداث قاعة للندوات الصحفية ومركز اعلامي مجهز بالحواسيب ويحتوي على كل المرافق الضرورية للعمل من انترنات وغيرها.وفي خصوص مدارج الملعب التي تتسع لحوالي 20 الف متفرج، اوضح المسؤول ان "المدارج القديمة ظلت نفسها وشهدت اعمال صيانة وتهيئة لتكون جاهزة لاحتضان المشجعين فضلا عن تهيئة الفضاء الخارجي للملعب ببعض الوحدات الخاصة ببيع الاكلة والمشروبات وخطوط الاتصال والبنوك لتقريب كل الخدمات من من الجماهير سواء من السويس او المشجعيين الزوار للمدينة ".وختم المصدر ذاته مشددا على ان "ارتداء ملعب السويس لحلة جديدة بمناسبة النهائيات القارية يملي علينا المحافظة على تلك التجهيزات التي سينتفع بها ابناء السويس وذلك عبر التشدد في مسالة الصيانة التي تقوم عندنا عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال علاقات تعاقدية نحرص نحن من جهتنا على تكريس الانضباط واحترام كل البنود التعاقدية اذ ان صيانة المنشات الرياضية يعد امرا جوهريا حتى نضمن ديمومة تلك التجهيزات اجيالا وراء اجيال".وسيحتضن ملعب السويس علاوة على مباريات المجموعة الخامسة مباراتي ربع النهائي وثمن النهائي.