أحمد موسى: اللى حيشغل بى إن سبورت حبلغ عنه

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - توعد الإعلامي أحمد موسي أصحاب المقاهي والفنادق ،قائلًا: "شغلوا تايم سبورت، وأنا حبعت كاميرات وألف مصر واللي حيشغل بي إن سبورت هبلغ عنه وهتكلم عليه على الهواء، لأنهم بيشغلوا قناة إسرائيلية".
وطالب موسي خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جموع الشعب المصري بمشاهدة قناة تايم سبورت خلال بطولة الأمم الأفريقية.
وقال موسي مخاطبًا المصريين: "قاطعوا قناة قطر وشاهدوا تايم سبورت للقناة الوطنية واللي ستنقل البطولة بالكامل".
وطالب المسؤولين بضرورة غلق أي قهوة تقوم بإذاعة المباريات على شاشة بي إن سبورت قائلا "البديل الوطني موجود".
و كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة اعلامية قبل أن تقدم عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، الأمر الذي رفضته الدوحة.
وطالب موسي خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، جموع الشعب المصري بمشاهدة قناة تايم سبورت خلال بطولة الأمم الأفريقية.
وقال موسي مخاطبًا المصريين: "قاطعوا قناة قطر وشاهدوا تايم سبورت للقناة الوطنية واللي ستنقل البطولة بالكامل".
وطالب المسؤولين بضرورة غلق أي قهوة تقوم بإذاعة المباريات على شاشة بي إن سبورت قائلا "البديل الوطني موجود".
و كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة اعلامية قبل أن تقدم عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، وشملت الإملاءات المرفوضة من الدوحة، خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، فضلاً عن إغلاق قنوات الجزيرة، وعدد من وسائل الإعلام، الأمر الذي رفضته الدوحة.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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