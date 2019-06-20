شكوى إيرانية لمجلس الأمن بشأن الطائرة الأمريكية المسيرة‎

Jeudi 20 Juin 2019
الأناضول - نيويورك/ محمد طارق - قدمت إيران، الخميس، شكوى رسمية إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بشأن ما اعتبرته "أعمال استفزازية، وغير قانونية، وخطيرة للغاية من جانب القوات العسكرية الأمريكية ضد سلامتها الإقليمية".
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعثهما المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد تخت رافانشي، إلى كل من رئيس المجلس، السفير الكويتي مصور العتيبي، والأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، ووصل الأناضول نسخة نها.
وقال السفير الإيراني في رسالته: وفقًا للأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، أقلعت، الخميس، في الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي، طائرة أمريكية بدون طيار، من إحدى قواعد القوات العسكرية الأمريكية في جنوب الخليج.
وأضاف أن الطائرة المسيرة "أجرت تحليقًا طائرًا عبر مضيق هرمز إلى ميناء تشابهار، في وضع خفي كامل لإجراء عملية تجسس واضحة".
وأوضح أنه "عندما كانت الطائرة عائدة إلى الناحية الغربية من المنطقة بالقرب من مضيق هرمز، وعلى الرغم من التحذيرات الإذاعية المتكررة، دخلت إلى المجال الجوي الإيراني، حيث قام نظام الدفاع الجوي المحلي باستهداف الطائرة".
واعتبر أن "مثل هذا العمل الاستفزازي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وإيران تدين، بأقوى العبارات الممكنة، هذا الفعل غير المسؤول والاستفزازي غير المشروع من جانب الولايات المتحدة".
وأكد مندوب إيران، أن بلاده "لا تسعى إلى الحرب، لكنها تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة المناسبة ضد أي عمل عدائي ينتهك أراضيها، وهي مصممة على الدفاع بقوة عن مجالها الجوي والبحري والبري".
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين بعثهما المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد تخت رافانشي، إلى كل من رئيس المجلس، السفير الكويتي مصور العتيبي، والأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، ووصل الأناضول نسخة نها.
وقال السفير الإيراني في رسالته: وفقًا للأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، أقلعت، الخميس، في الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي، طائرة أمريكية بدون طيار، من إحدى قواعد القوات العسكرية الأمريكية في جنوب الخليج.
وأضاف أن الطائرة المسيرة "أجرت تحليقًا طائرًا عبر مضيق هرمز إلى ميناء تشابهار، في وضع خفي كامل لإجراء عملية تجسس واضحة".
وأوضح أنه "عندما كانت الطائرة عائدة إلى الناحية الغربية من المنطقة بالقرب من مضيق هرمز، وعلى الرغم من التحذيرات الإذاعية المتكررة، دخلت إلى المجال الجوي الإيراني، حيث قام نظام الدفاع الجوي المحلي باستهداف الطائرة".
واعتبر أن "مثل هذا العمل الاستفزازي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وإيران تدين، بأقوى العبارات الممكنة، هذا الفعل غير المسؤول والاستفزازي غير المشروع من جانب الولايات المتحدة".
وأكد مندوب إيران، أن بلاده "لا تسعى إلى الحرب، لكنها تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة المناسبة ضد أي عمل عدائي ينتهك أراضيها، وهي مصممة على الدفاع بقوة عن مجالها الجوي والبحري والبري".
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Par:Sly (Tunisia )
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