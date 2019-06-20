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جمعية الصحافيين الرياضيين تستنكر طرد 32 صحفيا تونسيا من البين سبورت

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
ادانت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين في بيان لها الطرد التعسفي الذي طال 32 صحفيا و تقنيا يعملون في قنوات البين سبورت ، و اضافت أنها ستراسل الجمعيات و الهيئات المعنية و مؤسسات الدولة التونسية لضمان حقوق هؤلاء ، كما اهابت الجمعية بالصحفيين التونسيين العاملين في البين سبورت القيام بحركة تضامنية مع زملائهم المطرودين و عدم البحث عن المنافع الآنية لأنهم قد يلقون نفس المصير في أي وقت .


  
  
     
  
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Groupe B
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Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
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