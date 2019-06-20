جمعية الصحافيين الرياضيين تستنكر طرد 32 صحفيا تونسيا من البين سبورت

Jeudi 20 Juin 2019



ادانت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين في بيان لها الطرد التعسفي الذي طال 32 صحفيا و تقنيا يعملون في قنوات البين سبورت ، و اضافت أنها ستراسل الجمعيات و الهيئات المعنية و مؤسسات الدولة التونسية لضمان حقوق هؤلاء ، كما اهابت الجمعية بالصحفيين التونسيين العاملين في البين سبورت القيام بحركة تضامنية مع زملائهم المطرودين و عدم البحث عن المنافع الآنية لأنهم قد يلقون نفس المصير في أي وقت .