جمعية الصحافيين الرياضيين تستنكر طرد 32 صحفيا تونسيا من البين سبورت

Jeudi 20 Juin 2019
ادانت جمعية الصحافيين الرياضيين التونسيين في بيان لها الطرد التعسفي الذي طال 32 صحفيا و تقنيا يعملون في قنوات البين سبورت ، و اضافت أنها ستراسل الجمعيات و الهيئات المعنية و مؤسسات الدولة التونسية لضمان حقوق هؤلاء ، كما اهابت الجمعية بالصحفيين التونسيين العاملين في البين سبورت القيام بحركة تضامنية مع زملائهم المطرودين و عدم البحث عن المنافع الآنية لأنهم قد يلقون نفس المصير في أي وقت .
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Par:RESA67 (France )
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