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وليد الشتاوي مدربا جديدا لاتحاد تطاوين

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - اتفق اتحاد تطاوين مع المدرب وليد الشتاوي لتدريب فريق الاكابر خلال الموسم المقبل خلفا للمدرب اسكندر القصري الذي سيتحول الى السعودية لخوض تجربة تدريبية هناك مع نادي العدالة السعودي ويذكر ان وليد الشتاوي ( 40 سنة) درب سابقا في السعودية نادي القادسية والخليج في بطولة الدرجة الممتازة ودرب الملعب القابسي خلال مرحلة الذهاب للموسم المنقضي.



  
  
     
  
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