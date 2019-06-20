المنتخب التونسي يتلقى خسارته الاولى بالبطولة العربية لكرة السلة تحت 16 عاما

Jeudi 20 Juin 2019
وات - فاز المنتخب الجزائري لكرة السلة على نظيره التونسي 64-59 في المباراة التي اقيمت بينهما يوم الخميس لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدور الاول للبطولة العربية تحت 16 عاما المقامة حاليا بالقاهرة.
وهي الخسارة الاولى للمنتخب التونسي بعد فوزين على كل من البحرين 90-72 والسعودية 66-56 في حين نجح المنتخب الجزائري في تحقيق انتصاره الاول بعد خسارتين أمام لبنان 52-88 والسعودية 41-57.
ويواجه المنتخب التونسي في مباراته الرابعة لبنان يوم السبت المقبل (س 14) في حين سيختتم سلسلة مقابلاته في الدور الاول بالتباري مع مصر يوم الاحد (س 18).
وفي ختام منافسات الدور الاول، يتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى الدور نصف النهائي المقرر يوم الاثنين على ان تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء.
وهي الخسارة الاولى للمنتخب التونسي بعد فوزين على كل من البحرين 90-72 والسعودية 66-56 في حين نجح المنتخب الجزائري في تحقيق انتصاره الاول بعد خسارتين أمام لبنان 52-88 والسعودية 41-57.
ويواجه المنتخب التونسي في مباراته الرابعة لبنان يوم السبت المقبل (س 14) في حين سيختتم سلسلة مقابلاته في الدور الاول بالتباري مع مصر يوم الاحد (س 18).
وفي ختام منافسات الدور الاول، يتاهل اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى الدور نصف النهائي المقرر يوم الاثنين على ان تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء.
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Par:zoulel (Tunisia )
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