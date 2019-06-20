تونس تستضيف من 4 الى 7 جويلية القادم البطولة العربية للناشئين والناشئات لالعاب القوى

Jeudi 20 Juin 2019
وات - تنظم الجامعة التونسية لالعاب القوى من 4 الى 7 جويلية القادم بملعب العاب القوى برادس منافسات النسخة السابعة للبطولة العربية للناشئين والناشئات.
واوضح محمد الحبيب بالحاج المستشار الفني الوطني للجامعة المكلف بالنخبة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" ان احتضان تونس فعاليات البطولة العربية للناشئين والناشئات للمرة الثالثة في ظرف 5 سنوات بعد 2015 و2017 يقيم الدليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الجامعة للعمل القاعدي وحرصها على تمكين الاصناف الشابة من فرصة الاحتكاك بمنافسين من بلدان اخرى بما يساهم في مزيد تحسين ادائهم وتطوير قدراتهم فضلا عن كونه يمكن الادارة الفنية من تشريك اكبر عدد ممكن من الرياضيين.
واضاف ان هذه النسخة ستشهد مشاركة حوالي 350 رياضيا يمثلون 14 بلدا هي تونس والسعودية ولبنان وعمان والكويت ومصر وقطر والجزائر واليمن والصومال والعراق والمغرب وليبيا والامارات في حين ستكون تونس ممثلة خلال هذا الموعد العربي ب51 رياضيا (27 في صنف الذكور و24 في صنف الاناث) مشيرا الى ان القائمة تضم عدة عناصر واعدة بامكانها التالق والمراهنة على المعدن النفيس على غرار مهدي عمامرية ومحمد الزايري وفادي الجديدي وجاد المباركي وسيرين قدري ورحاب الظاهري وتيسير الحاج سعيد ويوسف الناهض.
واعرب عن الاعتقاد ان الهدف يتمثل في احراز حصيلة تتراوح بين 25 و30 ميدالية مع الظفر باكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية من اجل الحصول على المركز الاول في جدول الترتيب العام بعد الاكتفاء في النسختين الاخيرتين بالمركز الثاني خلف المغرب رغم التفوق في مجموع في عدد الميداليات مبينا في نفس الوقت ان المنافسة ستكون شديدة مع عدد من البلدان الاخرى على غرار قطر والسعودية في سباقات السرعة ومصر في مسابقات الميدان والجزائر في المسافات نصف الطويلة.
وتابع ان هذه البطولة العربية ستشكل في نفس الوقت فرصة للعناصر الوطنية لمزيد الاعداد لبطولة العالم للاواسط المقررة عام 2020 بكينيا من خلال رفع درجة جاهزيتها حتى تكون في افضل حالاتها مع بداية الفترة المخصصة لتحقيق الحد الادنى التاهيلي المطلوب انطلاقا من غرة جانفي القادم لضمان اكبر عدد من البطاقات الترشيحية.
واوضح محمد الحبيب بالحاج المستشار الفني الوطني للجامعة المكلف بالنخبة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات" ان احتضان تونس فعاليات البطولة العربية للناشئين والناشئات للمرة الثالثة في ظرف 5 سنوات بعد 2015 و2017 يقيم الدليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الجامعة للعمل القاعدي وحرصها على تمكين الاصناف الشابة من فرصة الاحتكاك بمنافسين من بلدان اخرى بما يساهم في مزيد تحسين ادائهم وتطوير قدراتهم فضلا عن كونه يمكن الادارة الفنية من تشريك اكبر عدد ممكن من الرياضيين.
واضاف ان هذه النسخة ستشهد مشاركة حوالي 350 رياضيا يمثلون 14 بلدا هي تونس والسعودية ولبنان وعمان والكويت ومصر وقطر والجزائر واليمن والصومال والعراق والمغرب وليبيا والامارات في حين ستكون تونس ممثلة خلال هذا الموعد العربي ب51 رياضيا (27 في صنف الذكور و24 في صنف الاناث) مشيرا الى ان القائمة تضم عدة عناصر واعدة بامكانها التالق والمراهنة على المعدن النفيس على غرار مهدي عمامرية ومحمد الزايري وفادي الجديدي وجاد المباركي وسيرين قدري ورحاب الظاهري وتيسير الحاج سعيد ويوسف الناهض.
واعرب عن الاعتقاد ان الهدف يتمثل في احراز حصيلة تتراوح بين 25 و30 ميدالية مع الظفر باكبر عدد ممكن من الميداليات الذهبية من اجل الحصول على المركز الاول في جدول الترتيب العام بعد الاكتفاء في النسختين الاخيرتين بالمركز الثاني خلف المغرب رغم التفوق في مجموع في عدد الميداليات مبينا في نفس الوقت ان المنافسة ستكون شديدة مع عدد من البلدان الاخرى على غرار قطر والسعودية في سباقات السرعة ومصر في مسابقات الميدان والجزائر في المسافات نصف الطويلة.
وتابع ان هذه البطولة العربية ستشكل في نفس الوقت فرصة للعناصر الوطنية لمزيد الاعداد لبطولة العالم للاواسط المقررة عام 2020 بكينيا من خلال رفع درجة جاهزيتها حتى تكون في افضل حالاتها مع بداية الفترة المخصصة لتحقيق الحد الادنى التاهيلي المطلوب انطلاقا من غرة جانفي القادم لضمان اكبر عدد من البطاقات الترشيحية.
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Par:RESA67 (France )
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